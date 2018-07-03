凱富善集資5050萬 7月19日創業板IPO 德國增2生產線

蠟燭產品製造商凱富善集團 (8512-HK)6 月 29 日至 7 月 6 日招股，公司發行 2.75 億股，其中 90% 為配售，10% 為公開發售，每股發行價港幣 0.28-0.36 元，每手 10000 股，入場費港幣 3636.28 元，集資約港幣 5050 萬元，預計 7 月 19 日創業板正式掛牌。天財資本為獨家保薦人

凱富善集團主要製造及銷售日用蠟燭、香薰蠟燭及裝飾蠟燭，亦製造及銷售如香薰擴散器等其他產品，總部位於香港並於越南經營。主要客戶大部分為美國及英國的百貨商店運營商及採購代理商，其中包括 Hobby Lobby、Meller Design、Sainsbury’s、Target、Waitrose 及 Williams Sonoma。

業績資料顯示，由於上市開支及因就蠟燭市場研究諮詢服務而支付的諮詢費用增加，以致行政開支上升，凱富善的溢利淨額由 2015 年約港幣 1103.2 萬元，減少至 2016 年的約港幣 877.3 萬元。

因毛利減少約港幣 263.7 萬元及上市開支增長約港幣 1849.1 萬元，2017 年錄得虧損。不過，排除上市開支約港幣 1949.9 萬元的影響後，2017 年收益約為港幣 844.2 萬元。

凱富善預計上市後，再於德國增加 2 條生產線。這次集資所得，13.9% 用於升級現有生產設施；61.4% 用於購買新設施及機器；4.6% 用於安裝企業資源計劃系統；15.4% 用於部分償還銀行貸款；剩餘用於運營資金。

凱富善的蠟燭產品主要銷往美國、英國及其他歐洲地區，美國市場銷售額佔總銷售額的 5-6 成。談及中美貿易戰，《星島日報》引述董事黃偉捷表示，他認為蠟燭產品未被列入 500 億美元微稅清單中，對公司影響不大。