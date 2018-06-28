上半年尾聲新股搶上市 浙江蒼南儀表最貴 入場費5242元

上半年進入尾聲，新股爭相上市，浙江蒼南儀表 (1743-HK)、天立教育 (1773-HK)、福森藥業 (1652-HK) 齊於今 (28) 日接力招股，其中浙江蒼南儀表最貴，招股價介乎每股港幣 37.1 元至 51.9 元 ，每手 100 股，入場費達港幣 5242 元。

天立教育引入 3 名基礎投資者，其中惠理集團 (0806-HK) 旗下的惠理投資基金認購 1000 萬美元股份，華僑城 (3366-HK) 旗下的華昌國際認購 1 億股，涉資人民幣 2.3 億元，佔上市後 5% 股權。另外，獨立投資者蔣錦志持有的景林資產管理認購 2000 萬美元。3 位均遵守 6 個月的禁售期。

天立是大陸教育服務商，這次集資 60% 將用於擴展校網，30% 將用於償還銀行貸款，其餘 10% 將用於營運資金及一般企業用途。

天立共發行約 5 億股，最多集資約港幣 13.3 億元。一手 1000 股，每手入場費約港幣 2686.80 元。股份將於 7 月 12 日於聯交所主板掛牌上市。中金擔任其獨家保薦人。

浙江蒼南儀表是國內的工業及商用燃氣流量計生產商，這次上市計畫共發行約 1729.67 萬 H 股，當中約 10% 即 172.97 萬股為本地公開發售，招股價介乎港幣 37.1 至 51.9 元，最多集資約港幣 8.98 億元。每手 100 股，入場費港幣 5242.29 元。

集資所得款項約 55% 用於智慧氣體流量計產品改造及配套提升專案；約 20% 用作物聯網燃氣計量及輸配管理平臺建設項目；約 15% 用於流量計檢測實驗室項目，剩餘約 10% 為一般營運資金。

浙江蒼南議表招股期由週四 (6 月 28 日) 起至 7 月 6 日止，料於 7 月 13 日上市。農銀國際融資有限公司為獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家帳簿管理人

另外，大陸雙黃連類感冒藥製造商福森藥業週四 (6 月 28 日) 起至下週三 (7 月 4 日) 招股，每股招股價介乎港幣 2 至 3 元，發行 2 億股，當中 10% 在港發售。每手 1000 股，入場費港幣 3030.23 元。預期 7 月 11 日主機板掛牌。中信建投 (國際) 融資為獨家保薦人。華潤醫藥基金為基礎投資者。

該股集資最多港幣 6 億元，當中約 30% 用於興建生產設施、倉庫及加工設施；用於潛在並購及收購新型產品生產許可證，兩者分別約 15%；廣告及行銷、擴展分銷及行銷網路、研發活動、營運資金及一般企業用途，各占約一成。

大陸紡織品公司獅丹努集團計劃在港上市。浙江東方子公司獅丹努集團已向中國證監會提交了《股份有限公司境外首次公開發行股份審批》，計畫在香港發行 H 股，並已被中證監接收。

據獅丹努集團官網資料顯示，獅丹努在 1994 年成立，現為運動服裝品牌 ADIDAS、休閒服裝品牌 H&M 的供應商，並與 GAP 建立合作關係。

梁志天設計 (2262-HK) 週三 (27 日) 截飛，市場消息透露，其錄得 124 倍超額認購，並以中間價港幣 0.88 元定價，其招股價範園是港幣 0.71 至 1.05 元。該股將於 7 月 5 日上市。