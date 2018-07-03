【IPO追蹤】騰訊音樂赴美上市 市值超過300億美元

藍鯨TMT頻道6月3日訊，市場有消息傳出，騰訊(00700-HK)旗下騰訊音樂定於7月6日向SEC提交IPO文件，本次IPO的主承銷商是高盛和摩根士丹利，投資銀行給出的保守定價區間是290億至310億美元。市場普遍認為，騰訊音樂對標Spotify，市值將超過300億美元。騰訊音樂向藍鯨TMT表示，對此傳言不予置評。

騰訊音樂的上市消息一直惹人關注，去年4月則有指騰訊音樂有意來港上市，去到去年12月時則指騰訊旗下的「QQ音樂」計劃在2018年融資10億美元，以便進行上市。

直到今年五月時，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，騰訊音樂已經聘請高盛集團、摩根士丹利以及美銀美林牽頭安排籌備IPO事宜，該批投行預計，這此IPO交易中騰訊音樂的估值將超過300億美元。

目前騰訊音樂擁有QQ音樂、酷狗音樂，以及酷我音樂三大音樂播放器，其中QQ音樂與酷狗音樂活躍用戶人數一直穩居內地音樂APP第一、第二的位置。根據去年12月的數字顯示，騰訊音樂提供超過1700萬首歌曲，月活躍用戶超過7億人，而付費用戶亦高達1.2億人。

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