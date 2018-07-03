CRIC：上半年中國前百大房企總銷售4.6兆 碧桂園4124億奪冠

中國房地產諮詢機構易居中國旗下克而瑞信息集團 (CRIC) 發佈房產企業銷售報告，碧桂園 (2007-HK) 以達人民幣 4124.8 億元銷售額奪冠，恒大 (3333-HK) 以人民幣 3040 億元居次，萬科 (2202-HK) 以人民幣 3030 億元排名第三。

碧桂園昨 (2) 日收報港幣 13.8 元，大漲 11.29%；恒大收報港幣 20 元，上漲 8.58%；萬科 H 股收報港幣 27.45 元，漲 4.175%。

碧桂園股價

報告數據顯示，若以權益銷售金額計，上半年恒大以人民幣 2891 億元居首，碧桂園和萬科居第二和第三，分別為人民幣 2813.7 億元和人民幣 2121.1 億元。

名列上半年銷售排名前 10 名的還包括：保利地產 (600048-CN)(人民幣 2079.2 億元)、融創中國 (1918-HK)(人民幣 1916 億元)、綠地控股 (600606-CN)(人民幣 1606.2 億元)、中海地產 (0688-HK)(人民幣 1217 億元)、新城控股 (601155-CN)(人民幣 971.6 億元)、龍湖集團 (0960-HK)(人民幣 937 億元)、華潤置地 (1109-HK)(人民幣 852 億元)。

CRIC 報告指出，今年上半年，中國排名前 100 名房企的總銷售接近人民幣 4.6 兆元，年增 36.5%。第二季銷情主要受益於部分一二線城市預售政策放鬆，以及熱點二三四線城市持續火熱，首百大房企銷售為人民幣 2.6 兆元，比第一季增長 35%。首

20 大內房中已有半數超過業績目標的 50%，其餘亦超過了目標的 40%。CRIC 報告指出，房企上下半年的銷售業績比例為四比六，若房企供貨集中於下半年，物業符合市場需求而價格合理，這些企業仍有望達標。

CRID 預期，下半年貨幣政策或將由穩健中性，逐步轉向中性偏積極，有利內房的資金流動性，第三季進入房地產銷售窗口，亦有助緩解發展商資金壓力。另外，貨幣環境放鬆，也提升了新屋動工和投資開發的意願。