阿里菜鳥120億奪港機場物流中心 2023年投運 全港第三大

阿里巴巴 (BABA-US) 旗下物流服務供應商菜鳥網絡宣佈，與國航 (0753-HK) 大股東中航集團及圓通速遞 (6123-HK) 組成財團成功投標，將合資港幣 120 億元興建智能物流中心，租約期至 2047 年。

據菜鳥公布，中標財團由菜鳥、中國航空集團及圓通分別持有 51%、35% 及 14% 的股份。菜鳥預期，物流中心將在 2023 年投入運作，預計總樓面面積達 38 萬平方公尺，占地 5.3 公頃，將為全港第三大物流中心。

菜鳥預期，物流中心可以每年處理數千萬件的包裹，預計最高峰每年可為香港機場帶來額外 170 萬公噸的航空貨運量，相當於香港去年 505 萬公噸航空貨運量的 1/3。物流中心會採用最領先的環保標準及科技，如自動化倉儲及溫度控制解決方案，號稱世界級智慧物流中心。

阿里近年強攻自家建立的物流網路，菜鳥擬投資人民幣千億元建立智慧物流骨幹網，達到大陸 24 小時送達，全球 72 小時送達的目標，香港將成為杭州，杜拜，吉隆玻，比利時列日和莫斯科，第 6 個世界級物流樞紐。

阿里主席馬雲上週出席全球智慧物流峰會時，提出智能物流網 2 大目標：1) 在國內，要做到任何一個地方 24 小時必達，把中國物流成本佔 GDP 的比重降到 5% 以下。2) 在全球，沿着「一帶一路」打造全球 72 小時必達。

馬雲去年開始構思香港未來在大灣區的角色。他認為，香港貿易中心的角色，加上菜鳥的高端物流中心，香港可成為中國進口貨的重要中心。馬雲曾表示，香港作為大灣區內的貿易中心，能成為香港經濟的新引擎，創造就業，拉動香港貿易。