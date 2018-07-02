世界盃開鑼分流博彩 澳門6月賭收連升23月遜預期

澳門博彩監察協調局昨 (1) 日公布最新博彩收入數據，6 月份博彩收入錄得 224.9 億澳門元，年增 12.5%，雖然連續 23 個月錄得按年升幅，但是仍然比市場預期的按年增幅中值 18% 為低。若按月比較，亦跌 11.8%，為連續 3 個月按月下跌中，跌幅最大的單月數據。

分析認為，世界盃開鑼對澳門賭收確有影響，加上近期大市走勢一般，對濠賭股股價帶來壓力，料 7 月有機會下行。

證券界此前多數估計，6 月份的澳門賭收升幅，介乎 12% 至 20%。若將上半年的 6 個月合計，期內博彩收入合共 1502.17 億元澳門元，年升 18.9%。

根據 2009 年至 2017 年每年 6 月相對 5 月份的博彩收入比較，6 月份的收入表現均較 5 月份為低，按月跌幅介乎 4.46% 至 20.1%，過去 4 年的按月跌幅全部大於 12%，今年的數據為按月下跌 11.8%，為過去 5 年來最低。

每年 6、7 月相比，統計顯示，由 2009 年至 2017 年，每年 7 月份開始進入暑假高峰期，期間的博彩收入全部均比 6 月份為高，月升幅介乎 4.3% 至 19.56% 不等。即使每 4 年一度的世界盃的賽期會橫跨 7 月份，過往亦被證券界視為對濠賭股的主要利空因素，並且被藉口出貨減磅。

不過，觀乎 2010 年及 2014 年世界盃舉行期間，7 月份的博彩收入月升幅仍分別達 19.56% 及 4.41%，未致脫離傳統的升軌。若按過去 2 年的 7 月份按月升幅均高達 10% 以上計，賭收將增至 240 億元澳門元以上，有望令賭收繼續保持在 200 億元水平以上達 13 個月。

今年上半年濠賭股個別發展，當中以澳博控股 (0880-HK) 表現最佳，首 6 個月股價漲幅達 38.6%；新濠國際 (0200-HK) 漲 5.23%；金沙中國 (1928-HK) 漲 6.2%；銀河娛樂 (0027-HK) 漲 1.5%；美高梅 (2282-HK) 表現最差，跌 20.5%。

澳博控股股價

《星島日報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，今年 5 月澳門賭收的表現已差於市場預期，如今 6 月的表現同樣未如理想，認為世界盃開鑼對澳門賭收確有影響，加上近期大市走勢一般，對濠賭股股價帶來壓力，料 7 月有機會下行。

他相信，隨著世界盃的賽程步向尾聲，對澳門賭收的影響將減低，而港珠澳大橋亦通車在即，料可帶動訪澳旅客數字，利好濠賭股的發展，股民可趁低吸納。

大行早前已看淡澳門 6 月及 7 月賭收。德意志銀行認為，澳門博彩業高端市場第二季的勢頭略低於預期，料世界盃可能造成 6 月份的貴賓廳 (VIP) 業務略微疲軟。

花旗早前發表報告稱，由於銀聯機拆除以及世界盃可能分流博彩資金，6 至 7 月澳門娛樂場營運商的博彩收入或會下跌；該行引述行業調查稱，工商銀行早前從澳門各處珠寶店拆除銀聯終端機，或影響需要在澳門獲得流動資金的中端中場賭客。