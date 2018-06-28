中華電率先啟用IPv6 提升全台IPv6比率超過13%

國際網路 IP 管理機構「亞太網路資訊中心 (APNIC)」昨(27) 日以「中華電信在台灣率先啟用 IPv6」為題，報導中華電信 (2412) 在行動 4G 網路、光世代網路及公眾 Wi-Fi 網路啟用 IPv6 技術，是台灣第一家啟用 IPv6 的業者，提升全台灣 IPv6 比率超過 13%。依據台灣網路資訊中心(TWNIC)IPv6 全球排序網站公開資訊，台灣排名第 28 名(2017 年 12 月排名第 67 名)，中華電信行網 IPv6 比率 40% 與 HiNet 固網 18% 分獲台灣商用網路公司第一名及第二名，顯示中華電信 IPv6 技術能力領航業界，持續推動台灣 IPv6 產業發展。「亞太網路資訊中心」掌管亞太區 IP 位址，是重要的國際網路資源管理中心；中華電信技術執行副總林國豐表示：「面對全球 IPv4 位址用罄及未來發展，國內企業及內容服務業者應儘速規畫逐步導入 IPv6，確保業務持續發展並與國際接軌」。中華電信已於 2018 年 2 月份 4G 行動上網全面啟用 IPv6、5 月份 HiNet 光世代全面啟用 IPv6 及公眾 Wi-Fi 逐步啟用 IPv6，已累積豐富 IPv6 技術能力與維運經驗，中華電信是台灣企業用戶及內容業者部署 IPv6 最佳選擇。



IP(Internet Protocol) 位址即網際網路協定位址，如同門牌地址，主要提供客戶於網際網路上接收與傳送資訊。因應全球 IPv4 位址用罄，啟用 IPv6 更符合未來多元行動終端及萬物聯網發展需求，以提供客戶更廣泛服務應用，例如車聯網 / 自駕車、智慧城市、智慧家庭及醫療健康照護等。



而中華電信今年再度獲得「2018 信譽品牌 - 台灣地區消費者調查「電信服務類」及「4G 上網服務類」雙白金獎，是國內唯一獲雙白金獎的電信業者。