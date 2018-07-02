國巨前5月純益已破百億元 達103.9億元 每股純益29.53元

被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (2) 日應主管機關要求，自主公布 5 月獲利，自結稅後純益 35 億元，年增 1073%，每股純益 9.95 元，創單月新高紀錄，前 5 月純益為 103.9 億元，也創歷史新高，每股純益為 29.53 元。

國巨 5 月純益亮眼，加上 4 月自結純益 26 億元，4、5 月純益已達 61 億元，每股純益 17.38 元，超越第 1 季純益 42.79 億元，每股純益 12.15 元，法人看好國巨 6 月營收、獲利可望再衝高，整季獲利將再寫新高。

國巨董事長陳泰銘日前表示，MLCC 供給缺口恐將持續到 2019 年，也因現在產業仍處在供不應求狀態，因此公司供貨採取配貨方式，並極力幫客戶解決缺貨問題，外界看好 6 月營收有望再衝新高，獲利也可望有亮眼表現。

國巨近來股價漲幅劇烈，經證交所要求今日自主公布 5 月狀況，單月營收為 63.54 億元，年增 151 %，稅後純益 35 億元，年增 1073%，每股純益 9.95 元，單月獲利逼近一個股本。

國巨今年前 5 月營收已達 222.15 億元，年增 88.59 ％，同步寫下歷史新高，純益達 103.9 億元，也創同期歷史新高紀錄。

受惠漲價題材帶動，國巨今日股價直逼漲停，終盤收漲 9.33%，收在 1230 元，穩坐台股股后寶座。

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