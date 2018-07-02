跟川普對著幹！美國醫藥巨頭輝瑞上調100種藥品價格

就在川普宣布處方藥價格將「大幅下降」的幾周後，美國最大獨立製藥商卻唱起反調，再次大幅提高了藥品價格。

英國《金融時報》報導稱，輝瑞（Pfizer）提高了其生產的 100 種藥品價格，多數提價幅度略高於 9%，漲價名單中包括瑞輝最為知名的藥物偉哥（Viagra）。調價於 7 月 1 日起生效。

除了輝瑞之外，上述媒體稱其他幾家大型製藥公司也於同日提高了藥價，包括 Acella Pharmaceuticals 提高了其生產的 20 種藥品價格，Accorda Therapeutics 和 Intercept 也對旗下的藥品有不同幅度的提價。

這已經不是美國製藥公司第一次大幅提價了。今年 1 月，輝瑞將其生產的 148 種藥品價格提高了 6%-13.5% 不等，平均提價幅度在 8.8%。去年 1 月和 6 月，輝瑞也分別提高了偉哥的售價，累計上調幅度達到 27.5%。調價幅度遠高於美國約 2％的通膨率。

英國《金融時報》援引輝瑞公司表示，此次價格調整隻針對於 10% 的藥品，大部分的藥品定價不變，且如果算上折扣和返款，這對患者實際需為藥品支付價格的影響其實微乎其微。

而就在幾周前，有多家媒體報導，美國總統川普 5 月 30 日表示，大型製藥公司在未來兩周內將宣布「自願性的」、「大規模的」藥品降價。

多年以來，美國藥品定價一直是製藥界乃至全社會激烈爭論的話題，醫改也一直是川普政府的首要任務之一。五月中旬，川普宣布醫改新措施，推出「美國病人優先」戰略，旨在解決美國的高藥價問題。

川普表示，美國公司承擔了高昂的研發成本，而一些外國人在「占便宜」，他們對藥價設置管制，從美國製藥公司以不合理的低價獲得了藥品。而「美國病人優先」這一計劃意味著，美國政府旨在擺脫中間人，並將採取「史上最徹底的行動」來降低處方藥價格。