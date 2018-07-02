全球股市2018年下半年開門黑：美股期貨暗示股指將大幅低開

受全球貿易摩擦及歐洲政局風波不斷影響，全球股市今日集體重挫。

美股方面，美股期貨盤前全面走低，標普 500 期貨下跌 0.54%，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.76%，道瓊斯指數期貨下跌 0.62%。盤前消息，美國商務部長羅斯在接受 CNBC 採訪時稱，股市下跌不會改變川普的貿易政策，不存在一個導致政策調整的股指水平。

歐股方面，追隨亞洲市場跌勢，歐股全線低開。但隨著逐漸進入美股交易時段，主要股指跌幅收窄，截止發稿，英國富時 100 下跌 0.77%，德國 DAX 下跌 0.46%，法國 CAC 40 下跌 0.8%。

在此前的亞盤時段，亞太股市全面下跌。日本日經 225 指數收跌 2.2%，報 21811.93 點。日本東證指數收跌 2.1%，報 1695.29 點，跌破 1700 點關口，為 4 月 4 日以來首次。

韓國首爾綜指尾盤跌幅擴大至近 2%，最終收跌 2.3%。

A 股方面，三大指數午後繼續走低，最終全線收跌，滬指收跌 2775.75 點，再破 2800，創 2016 年 2 月以來新低。權重重挫，上證 50 指數大跌 3.8%，滬指跌 2.52%，深成指跌 2.13%，創業板跌 1.14%。

港股方面，由於今日是香港特區成立紀念日，港股休市。

路透社評論稱，除了全球貿易摩擦的不斷升級大幅推升市場避險情緒外，歐洲政局的不穩定性也令市場恐慌情緒不斷蔓延。

德國方面，德國執政聯盟自身也對移民問題分歧嚴重。今日凌晨，德國基社盟籍內政部長澤霍費爾因在移民處置問題上與基民盟立場分歧而提交辭呈。澤霍費爾稱，正尋求與基民盟方面進行最後一次對話，自己確已辭任內政部長，但希望避免默克爾內閣解體。此前，基民盟籍總理默克爾稱，同意德國必須降低難民入境德國的數量，反對在歐盟移民問題上採取單邊行動，並將竭盡所能地確保基民盟與基社盟擁有一個「良好的結果」。

上周五，歐盟在峰會上已經就達成最終協議，包括對移民問題的共識：在環地中海地區設立難民中心，將以自願原則為基礎。默克爾此前警告稱，移民問題可能令歐盟面臨崩潰瓦解的風險。

此外，市場對義大利新政府政策走向仍存諸多疑慮，擔心義大利放鬆財政問題。義大利新建的疑歐派政府計劃增加支出，這可能增加義大利的赤字和巨額債務。