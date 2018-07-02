〈美中貿易戰〉戰線擴大 銀行BEI經營指數連3月回檔 下半年關注5大財經情勢

受美中貿易戰影響，台灣金融研訓院今 (2) 日公布的銀行高階主管指數 (BEI)，其中 BEI 經營指數連續三個月呈現回檔，隨著美中貿易戰線擴大，國銀關注下半年對產業景氣及授信客戶信用情形的影響，整體來說，銀行高階主管下半年將關注中國大陸債務風險問題等 5 大國內外財經情勢重點。

6 月最新 BEI 綜合指數編製結果分數為 59.4，較 5 月指數 60.8 下滑 2.3%，但台灣金融研訓院認為整體看法仍算樂觀。其中，BEI 經營指數分數為 62.2，較 5 月下滑 3.12%，經營面子項目中，銀行業者對未來三個月的國內業務稅前純益、全行稅前純益看法不如 5 月，不過看法仍為樂觀，而對於企金與消金客戶的風險看法則有疑慮，處在保守區間。但仍持保守看法。

台灣金融研訓院表示，今年 3 月起美中貿易戰開打，銀行高階主管第 2 季對總體經營環境保守，反應在經營面指數逐月下調，受美中貿易爭端擴大戰線影響，銀行高階主管對經營環境信心不如第一季，銀行業者特別關注對下半年的產業景氣及授信客戶信用情形的影響，不過就指數表現來看，6 月仍處在相對樂觀範圍。

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銀行高階主管對金融市場表現保守看待，BEI 市場指數維持弱勢，受到新興市場股債市表現不佳，及重量級上市公司填權行情不如預期影響，銀行高階主管對股市看法轉趨保守。

6 月 BEI 市場面指數分數為 46.9，較 5 月指數回升 2.85%，台灣金融研訓院表示，6 月 BEI 市場面指數會反轉回升，主因是央行第 2 季仍維持利率決策不變，大幅提高銀行高階主管對第 3 季升息的預期；而聯準會 6 月升息一碼，推動美元加速轉強，銀行業者對未來新台幣匯率是持續看貶。

時序進入下半年，台灣金融研訓院表示，銀行高階主管將關注 5 大國內外財經情勢重點，分別為：中國大陸債務風險問題、美國聯準會升息速度、全球貿易保護政策效應、國內推動金融整併議題、歐盟 GDPR 實施後的法遵效應。

而國內產業面部分，台灣金融研訓院表示則觀察：再生能源、都市更新、長照醫療、多元托育相關內需產業的後續發展。

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