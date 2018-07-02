毅嘉停工效應擴散 嘉聯益受檢舉拖累 僅是「穿著衣服改衣服」

毅嘉 (2402-TW) 因蘇州廠排污管線設施老舊而遭停工整改，直接衝擊 6 月營收，7 月營收影響還要視復工的時程而定，同樣在蘇州設廠的嘉聯益 (6153-TW) 也傳出遭檢舉及主管機關檢查，公司鄭重澄清，公司 6 月以來並未因排污相關而遭到停工，近期蘇州環保局訪查，是就各項汙水處理細節一一檢驗，遇有不合規定環節進行改善，蘇州、昆山廠區皆無任何遭勒令停工狀況出現。

嘉聯益尚未公布公司 6 月營收，不過，嘉聯益主管指出，各廠區生產均正常，即將公布的 6 月營收也將可以對「營運正常」提出明證。

目前在整個華東包括蘇州及昆山地區，對工業污水排放列為重點管制項目，主管機關並祭出要求減排的日程規定，目前被停工整改的毅嘉即位於蘇州的工業園區內，嘉聯益主管指出，嘉聯益蘇州廠均依安排日進行廢水減排，污水排放也合乎規定標準；近日來不斷出現以環保團體為名的檢舉，當地主管機關也因此不斷到廠區內訪查。

嘉聯益主管說，蘇州環保局到該公司的訪查，也是就各項污水處理的細節一一檢驗，遇有認為不合規定的環節一一要求改善，並進行覆驗直到改善完成為止，在這樣對於廢水處理各環節反覆進行改善下，蘇州、昆山廠並沒有任何遭勒令停工的狀況出現。

嘉聯益主管說，這種查驗及要改善的做法，一如其他像勞動條件檢驗一般例行，查到有不合規定的地方即要求改正，但不致到全面停工這樣的強力處置。

由於目前全大陸的「綠色中國」雷厲風行，包括蘇州、昆山地區台資企業廠商也陸續收到減排的指令，但整體的狀況在毅嘉科技停工整改之後，今早台股卻出現嘉聯益蘇州廠因廢水排放問是遭勒令停工的消息。

嘉聯益在 4 月中旬曾因當地主管機關為查明河川污水來源而遭處以停止廢水排放的處置，但隨即因查明為別的廠商所為之後，在不到 24 小時時間內即同意其正常排放。

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