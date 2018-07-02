中國股市掉頭再跌收創28個月新低「兵敗如山倒」後市或再探底

盡管半年末資金緊張的時點已過，但中國股市並未就此止住下跌的勢頭。滬綜指.SSEC周一掉頭再跌並收創28個月新低，短期投資者情緒極為悲觀，加上中美貿易戰可能激化，預計後市仍將繼續探底。

分析人士並指出，大盤連續下跌加劇了融資盤的平倉壓力，市場信心缺失也導致投資者急於兌現，短期資金被動性贖回壓力加大，部分倉位被迫變賣流動性好的權重股資產，導致大盤股補跌；在信心缺失、增量資金匱乏的情況下，大盤尚未看到止跌跡象。

「上周五反彈無量，大家對未來預期仍不看好，這是一個普遍預期，因此兵敗如山倒，大盤午後跌勢加快，」申萬宏源研究所市場研究部聯席總監錢啟敏認為，「大盤股今日領跌，估計是補跌，大盤目前還未看到止跌跡象。」

國都證券分析師肖世俊也表示，隨著7月6日臨近，短期中美貿易對抗將激化，雖然定向降準向市場釋放了結構性寬松的信號，但管理層去杠桿嚴監管的態度未變，市場將逐步消化較長的去杠桿過程帶來的影響。近期國開行審批權限收回，對整個地產和相關板塊壓制較大，今天地產家電等板塊領跌。

今日大盤未能承接上周五反彈勢頭，開盤後一路單邊下跌，權重股再度走弱，明顯拖累指數，將上周五漲幅全部吞沒，滬綜指盤中再創近期新低2,756.82點，尾盤跌幅有所收窄。滬綜指今日收報2,775.56點，跌71.86點或2.52%，此前收盤低點為2016年3月1日的2,733.17點；今日上海A股成交額為1,474億元人民幣，上日為1,355億元。

今日上證金融地產行業指數收跌5.40%，上證50指數收跌3.79%。滬深300指數收報3,407.96點，跌2.93%；滬深300指數期貨主力7月合約收報3,352.6點，跌3.66%，成交24,496手。

中美貿易沖突日漸升溫，可謂本輪全球股市下行的“導火索”。今年上半年的全球股市表現創下2010年以來同期最差，中美貿易爭端、央行收緊政策以及歐洲經濟增長降溫等不利因素，令MSCI明晟全球股市指數市值縮水1萬億美元。

中美貿易摩擦幾經起伏，已經歷三輪磋商，分析人士多預計本輪貿易摩擦將是一場持久戰。美國總統特朗普6月15日宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅，美國海關和邊境保護局將自7月6日起開始對第一批清單上818個類別、價值340億美元的商品加征關稅。中國商務部此後針鋒相對表示，對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等采取加征關稅措施，稅率為25%，涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元，也將從7月6日起生效。

「市場的主要風險並不是特朗普將貿易威脅付諸實踐，而是貿易不確定性久拖不決開始打壓經濟活動，」摩根大通分析師團隊報告稱，「這種局面正在出現的跡象仍然很不明確，但不利的數據越來越。」

受中國股市下跌拖累，今日亞洲股市多數走疲，日本股市日經指數.N225收跌2.2%創兩個半月最低收位。北京時間下午16:30，MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌幅擴大至0.71%。

**後市或繼續探底**

自美聯儲(FED)加息後，目前市場無風險收率已經提升，投資者對風險的偏好發生變化，股票作為風險較高的資產，估值水平被迫降低才能吸引更多資金的青睞。

「上周五，滬深300等關鍵指數未能沖過5日均線，量能亦未配合，技術上已顯現反彈乏力特征，今日也就沒有多少繼續追反彈的資金了。」銀河證券分析師任承德說。

他並指出，周末公布的PMI數據反映中國宏觀經濟已受影響，亦吸引一些資金撤離。

「上周五是超跌的技術性反彈，今日大盤重回探低走勢。」首創證券高級投資顧問張彥蕓也稱，上周五大盤的技術性超跌反彈，已修覆了部分短期技術性指標，今天反彈結束，市場延續此前下跌走勢。

她並稱，從資金面看，7月股市流動性料不會有大的緩解，本周市場解禁量較大，大盤缺乏增量資金，後市預計仍將繼續探底。

中國國家統計局和物流與采購聯合會(CFLP)周六聯合公布，宏觀經濟先行指標--6月官方制造業采購經理人指數(PMI)降至51.5，低於5月份的51.9。財新中國6月制造業PMI指數亦較上月微降，因受新訂單和出口銷量進一步下降影響。

「從近期數據來看，供需增速趨緩，實體經濟成本偏高，同時由於中美貿易摩擦升級，國際貿易環境有所惡化，進出口也趨於回落，對此應引起關註。」中國物流信息中心分析師文韜稱。

證券業協會負責人近日稱，目前證券公司總體對股票質押融資業務風險控制是有效的；下一步將繼續督促會員加大與質押人的協調力度，對經營正常但有臨時流動性困難的融資人，持續提供必要的支持，共同維護資本市場穩定。

路透北京7月2日作者 張曉翀/林琦

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