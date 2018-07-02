滬指大跌2.5%創逾兩年新低 權重股集體重挫

周一(7月2日)，滬深兩市低開低走，受權重藍籌股拖累，盤中維持單邊下行態勢，滬指盤中最低下探至2756.81點，再創逾兩年新低，深成指跌幅亦超2%，創業板指跌逾1%;截至收盤，滬指報2775.77點，下跌2.52%，成交1476億元;深成指報9179.8點，下跌2.13%，成交2101億元;創業板指報1588.37點，下跌1.14%，成交752.3億元;

上漲50指數大跌3.77%，再創調整以來新低，保險、地産、家電、銀行等權重股集體殺跌，小天鵝A、華帝股份雙雙跌停，保利地産大跌9%，中國太保跌超6%。

盤面上看，兩市板塊多數飄綠，保險、銀行、地産、石油、鋼鐵、煤炭、券商、粵港澳大灣區、租售同權等板塊大幅下挫;僅百度概念、海南板塊、食品安全、分散染料、草甘膦等少數板塊有所表現。

方正證券指出，7月份市場的核心變化在於兩點：一是政策迎來確定性信號，7月中旬政治局會議將定調下半年宏觀經濟和政策，市場擔憂的政策信號不清晰將有明確的結論;二是流動性出現衰退式寬松，在下半年經濟存在下行壓力的背景下，利率有所回落，流動性存在邊際緩解。隨著7月6號貿易戰的落地，市場有望出現反彈的機會，風險因素在於貿易戰進一步擴圍。行業角度，關註確定性領域的反彈機會，一是自主可控的領域，在貿易戰背景下政策支持力度將加大，細分行業包括計算機、軟件、芯片、半導體、高精密度機床、醫療服務和器械等;二是部分估值業績相對匹配的周期行業，包括石油化工、建材、機械等。

巨豐投顧認為，6月19日滬指重返2時代宣告大箱體破位，進入空頭市場。股指頻繁創調整新低成為近期行情的常態，人民幣貶值及市場流動性緊張是主因。創業板指數先於滬指一周探出底部，國産軟件、國産芯片、人工智能等科技股近期表現出色，有機會引領反彈。從今日盤面看，6月收官戰的普漲有機構做業績排名的嫌疑：金融、地産、強周期股加速下跌，上證50指數創調整新低。從操作的角度看，還是保持謹慎樂觀，短期市場勝率最高的策略依舊是抄底流動性充沛的超跌次新股。

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