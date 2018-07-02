三大法人賣超82億 電子三雄外資又重回賣方

台股今 (2) 日早盤獨步亞洲強勢，但午盤後受到韓股重挫影響，終場以最低 10777.94 點作收，下跌 58.97 點。三大法人方面，外資今日賣超 79.99 億元，投信買超 5.94 億元，自營商賣超 7.68 億元，合計三大法人賣超 81.73 億元；期貨部分外資增加 336 張多單，多單未平倉口數來到 32191 口；個股方面，電子三雄今日又遭外資回頭賣超，外資更大賣鴻海近萬張。

台股今日早盤一度獨強亞洲股市，不過盤中韓股跌幅加大，日經指數翻黑，終場收在今日最低點 10777.94 點。台指期部分外資小幅增加多單，投信加碼空單 247 口，空單未平倉口數達 25118 口，自營商回補空單 1335 口，空單未平倉口數達 3011 口。

台股電子三雄今日再遭外資賣超，外資上週五小幅買超給予市場信心，不過今日又重回賣方，對台股後市看法仍保守，另外金融股走勢也疲軟，中信金、兆豐金、第一金等，皆見到外資調節的力道。

晶圓代工廠聯電旗下和艦將申請 A 股掛牌，利多激勵聯電股價大漲，不過外資卻大幅賣超 11503 張，趁勢高檔獲利了結。

外資集中市場今日賣超第 1 名為中信金，賣超 28939 張，第 2 名聯電，賣超 11503 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 10743 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，賣超 9538 張，第 5 名為鴻海，賣超 9515 張，第 6 到 10 名分別是旺宏，賣超 8389 張；第一金，賣超 7668 張；兆豐金，賣超 7463 張；華新，賣超 7413 張；中鋼，賣超 7100 張。

外資集中市場今日買超第 1 名為東聯 6403 張，第 2 名華夏 3676 張，第 3 名中鴻 3400 張，第 4 名嘉聯益 2952 張，第 5 名華通 2935 張，第 6 名元富證，買超 2755 張，今日漲勢強勁的被動元件族群奇力新排名外資買超第 7，買超張數為 2429 張，第 8 名為錸德，買超 2352 張，第 9 名精成科，買超 2327 張，第 10 名信昌電，買超 1679 張。

投信今日賣超第 1 名為合晶，賣超 1917 張，第 2 名中環，賣超 1321 張，第 3 名富邦上証正 2，賣超 1263 張，第 4 名台玻，賣超 1178 張，第 5 名中環，賣超 700 張；投信買超第 1 名為強茂 2290 張，第 2 名為奇力新 1332 張，第 3 名為禾伸堂 723 張，第 4 名為達方 689 張，第 5 名為華新科 625 張。

自營商今日賣超第 1 名為旺宏 9149 張，第 2 名為大同 2888 張，第 3 名為光磊 1656 張，第 4 名為 GIS-KY 1096 張，第 5 名為友達 1033 張；買超第 1 名為晶電 3726 張，第 2 名為長榮 1250 張，第 3 名為燿華 1185 張，第 4 名為強茂 970 張，第 5 名為錸德 896 張。

台股今日受到亞股影響，雖然被動元件大漲撐盤，不過權值股賣壓不小，其中台積電填息路仍漫長，指數技術面雖有利多方，但均線在上反壓蓋頭，法人認為，盤勢仍可能持續陷入區間震盪格局。

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