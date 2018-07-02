複委託原油交易日均量近萬口 布蘭特原油期貨正式在台上市

原油期貨來了！期交所董事長劉連煜今 (2) 日表示，過去國人複委託交易原油期貨，每日均量近萬口，且國內原油相關 ETF 發展也很蓬勃，看好國人對原油期貨交易的需求，因此取得洲際歐洲期貨交易所 (ICE Futures Europe) 授權，今 (2) 日推出以新臺幣計價的布蘭特原油期貨，日盤加夜盤交易時間長達 19 小時，將開啟台灣交易人參與國際原油市場的新管道，進一步拓展商品類期貨的商品線。



劉連煜表示，為進一步拓展我國期貨市場商品類期貨，提供交易人多元操作工具，去年 12 月他赴倫敦參加 FOW 2017 年全球年度交易所頒獎典禮時，即拜會洲際歐洲期貨交易所，洽談授權原油期貨授權事宜，今年 3 月更進一步談妥契約架構，契約規格設計上，原則上與洲際歐洲期貨交易所的布蘭特原油期貨相同，以利交易人進行跨市場間交易，短短半年左右時間便推動原油期貨上市。

劉連煜指出，原油為經濟發展的重要資源，石油衍生的相關產品，也與民眾的食衣住行息息相關，且油價向來為民生關切的議題。其中，油價波動性相對較高，衍生相關避險、交易需求，原油期貨已成為投資人關注的熱門商品。

劉連煜表示，據統計，國人複委託交易原油期貨，每日均量近萬口，且國內原油相關 ETF 發展蓬勃，而布蘭特原油又是我國汽柴油油價參考指標，期交所考量其與國內實際用油較直接相關，以布蘭特原油期貨避險較有效率，加上布蘭特原油價格具高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎，因此選擇引進布蘭特原油期貨。

布蘭特原油期貨採新臺幣計價，可反應國際原油及新臺幣匯率波動因素，與國人實際用油成本一致，提供有效規避油價變動風險的管道。其契約規模為 200 桶 (31797.46 公升) 原油，若以近日每桶 77.85 美元、新台幣兑美元匯率 30.5 換算，每口契約價值約新台幣 47 萬元。

布蘭特原油期貨交易時間包括日盤 (上午 8：45～下午 1：45) 及夜盤時段 (下午 3：00 至次日上午 5：00)，涵蓋國際原油市場主要波動時段，方便交易人掌握操作機會，並進行風險控管與部位調整。以今天上市首日，夜盤開盤一小時來看，成交 675 口。

布蘭特原油期貨到期採現金結算，最後結算價以洲際交易所布蘭特指數價格 (ICE Brent Index price) 為基礎，也就是與國際主要布蘭特原油期貨一致，再乘上新台幣對美元匯率換算為台幣金額。

不過須注意的是，我國與歐洲市場的交易日與交易時段不盡相同，交易人應多加注意結算價訂定及最後結算日決定方式等相關結算制度。



劉連煜表示，布蘭特原油期貨上市後，國內期貨交易人無須透過複委託方式，依現行國內期貨商品的下單管道即可參與原油期貨市場，以新臺幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。可望吸引對原油商品有興趣之交易人參與我國期貨市場，同時提供國內原油 ETF 的發行業者及交易人便利的避險管道。

劉連煜表示，除了布蘭特原油期貨今天上市，三項黃金商品類期貨與選擇權也納入夜盤交易，黃金、原油期貨納入夜盤交易後，使得夜盤交易商品品項從 13 項擴增到 17 項，期能為資本市場挹注新動能。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/