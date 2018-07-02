RBC分析師：油價短期上看77美元 100美元也並非不可能

原油價格光是在第二季就漲了 14%，投資人可能會想要獲利了結。但一位全面追蹤能源的策略師表示，這麼做就錯了。

RBC 資本市場全球商品策略主管 Helima Croft 表示，「現在密切關注的 WTI 正要上看 77 美元。」「如果突破這個價位，之後還有相當大的上揚空間。」

換句話說，在迭創近期新高後，Croft 認為石油仍能反彈 3% 以上。他之前曾在 5 月底表示，未來油價將觸及 100 美元。

當前的地緣政治氣候可能會是這個反彈的開端。上週稍早，美國敦促其盟友阻止進口伊朗的石油，此舉被 Croft 稱為試圖「將伊朗歸零」。

自那時起，石油價格飆升至 2014 年 11 月以來的最高水平，至 6 月結束止，出現自 2010 年以來首次連續 4 季上漲。

Croft 認為，中東地區的緊張局勢也可能加劇市場上的石油供應，從而推高需求並提高油價。

她認為，「市場供應將在下半年收緊，我認為目前沒有辦法解決這個問題。」

Croft 還強調，全球所有的目光都集中在沙烏地阿拉伯，看看它們能生產多少桶原油。上週二，沙原地宣布創下日產 1100 萬桶石油產量紀錄的報導暫時拉低油價。

WTI 紐約原油週五收盤站上每桶 74 美元，為 2014 年 11 月以來的最高水平。