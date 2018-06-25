世足賽16強月底開打 中華電看好MOD申裝熱 6月用戶破180萬

世界盃足球賽熱潮帶動各式運動商機，中華電 (2412-TW) 今 (25) 日宣布，累計開賽以來 MOD 世足專區收看人數突破 325 萬人次，看好 6 月 30 日 16 強開打，預計將再創申裝熱潮，今年 6 月用戶數將突破 180 萬，年底目標 200 萬戶。

中華電鎖定世足賽商機，MOD 在開打首日創下 255 萬人次觀賞紀錄，世足專區已突破 325 萬人次收看，不重複戶數超過 50 萬人，顯示今年世足收視熱潮人氣爆點。

中華電指出，根據收視資料也能準確顯示國人對世足議題的相關喜好，例如最受歡迎的球星追蹤功能顯示，人氣最高的球星依序為梅西、C 羅、內馬爾，此外，根據尼爾森收視率調查，收視率最高的場次是 6/24 晚上英格蘭對巴拿馬，每分鐘平均收視率達 2.72，已突破 2014 年世足最高收視率，預計收看人數累積可達千萬以上。

中華電鎖定世足商機，除了 MOD，還有旗下 OTT 平台 Hami Video，近期觀看人潮相當的熱絡，以開戰首日來說，Hami Video 同時在線數達 15 萬人，端午假期同時在線人數持續向上攀高，曾突破 30 萬人次創下新高。

世足賽帶動 MOD 用戶增加，統計近期約帶進 10 萬戶，中華電認為，6 月 30 日世足賽 16 強開打，預計再創 MOD 申裝熱潮 ；中華電表示，今年 6 月 MOD 用戶數確定會突破 180 萬，年底 200 萬戶不變。

另外，中華電坦言，由於愛爾達開放網路免費收看，雖然畫質較差，但仍吸走一些收看的民眾，對 Hami Video 產生排擠，但是需要看高畫質的民眾仍會導流到 Hami Video 付費收看。