〈日亞化展望〉今年LED產業仍嚴峻 Mini LED背光應用將量產

全球 LED 龍頭大廠日亞化今 (29) 日表示，預期今年 LED 中小廠商的淘汰及企業整併情況仍將持續，LED 產業仍將是嚴峻的一年；而新技術部份，Mini LED 產品將量產，初期以導入背光應用為主，至於 Micro LED 至少需要 4 年時間，才可望進入商用化階段。

展望今年下半年 LED 市況，日亞化指出，今年前 2 季市場需求不夠強勁，傳統 LED 背光市場也出現產能過剩現象，過度競爭態勢並不會趨緩，由於 LED 晶片與封裝價格已降價多年，預期中小廠商的淘汰及企業整併情況仍將持續，整體而言，今年 LED 產業仍是嚴峻的一年。

談及 Mini LED 進展，日亞化第二部門技術長坂本考史表示，目前日亞化的 Mini LED 產品準備量產，已有具體的客戶與計劃在醞釀中，初期將以導入背光應用為主。

至於 Micro LED 部分，坂本考史認為，目前仍處於開發階段，可做得出實驗產品，但要作為量產產品還要再努力，但 Micro LED 被視為終極顯示器，日亞化的開發當然不會停止，預期至少需要 4 年時間，才可望進入商用化階段。

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