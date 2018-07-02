〈貿易戰升溫〉貿易戰波及大宗商品 澳洲預警：再這樣下去會傷及全球經濟

美國與主要貿易夥伴的貿易緊張局勢升高，商品大國澳洲對此發出警告，不斷上升的貿易保護主義將傷害全球經濟成長；並警告中、美貿易相互提高關稅引發的風險提高。

澳洲工業、創新和科學部週一 (2 日) 在報告中指出，美國與主要貿易夥伴之間的貿易緊張局勢可能阻礙全球經濟產出。

隨後澳洲貿易部長 Steven Ciobo 也直言不諱，全球經濟成長和貿易量存在相關性，貿易緊張不斷升級，可能會損害全球經濟成長。

澳洲是全球最大的鐵礦石出口國，主要生產煤炭，及銅、鎳、黃金其他原物料，其經濟命脈與商品需求有關，特別是來自中國的需求。

美國總統川普自上任以來，一直試圖改變全球貿易秩序，並為貿易不公平為由，對進口美國的鋼鐵和鋁加徵關稅。上周五，美國對中國數十億美元進口產品徵收關稅即將生效，北京方面也報復性宣布將實施對美國進口商品徵稅。

對於山雨欲來的貿易戰，其負面影響已在擴大，中國 6 月採購經理人指數顯示出口訂單下滑；上個月，彭博商品指數創下近兩年來最大的月度跌幅；週一，石油和金屬價格也出現下跌。

彭博大宗商品指數大跌後，近期在低檔震盪。（來源：Bloomberg）

由於上個月貿易緊張局勢升高，高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 首席經濟學家 Jan Hatzius 在報告中寫道，這種擔憂可能會進一步加劇。

美國聯準會主席鮑威爾也表示，美國企業對貿易戰的前景愈來愈感到焦慮，並正在推遲投資和招聘決策。

儘澳洲工業、創新和科學部指出，儘管全球經濟前景的風險似乎下降，但隨著貿易保護主義的加劇，加上中東地區的緊張局勢及義大利、阿根廷等國家經濟的脆弱性，都有可能傷害到全球經濟成長。

目前澳洲政府和銀行已經收到全面貿易戰造成潛在後果的警告，其中包括對原物料的影響，例如上周摩根士丹利就預警，貿易緊張關係升級，將給商品市場帶來需求破壞的風險。

澳洲貿易部長 Ciobo 也呼籲美國政府及其主要貿易國家將貿易問題在世界貿易組織框架內解決。