去槓桿+全球經濟增長放緩 大摩：大宗商品遭雙重威脅

摩根士丹利最新季度報告指出，全球貿易緊張局勢及中國經濟放緩的雙重威脅下，消費風險增加，未來幾個月的大宗商品走勢恐怕不太妙。

該行表示，全球貿易緊張局使得商品市場需求下降的風險提高，消費者的成本上漲以及原物料取得受到限制，而中國緊縮信貸和製造業放緩的擔憂也正在升高。

巴克萊商品研究 (Barclays Commodities Research) 部門也認為，在中國去槓桿化和全球經濟成長同步減弱下，預期大宗商品價格在今年下半年將下跌，建議投資人不要在下跌時買進。

大宗商品價格本月普遍表現不佳，主要受到美國即將實施另一輪貿易制裁，而中國、歐洲和加拿大推動反對美國的舉措。

彭博大宗商品指數六月以來跌勢難看。（來源：彭博社）

儘管摩根士丹利的報告中宣稱已經上調 2018 年基本金屬價格預測，但強調仍然保持謹慎；另一方面則對石油價格表示樂觀，上看 2020 年每桶將漲到 90 美元，並將使得基本金屬的生產成本上漲。

該行在報告中指出，基本金屬的需求風險正在增加，並預警 2019 年大多數商品市場前景疲軟，而銅被列為鈀金之後的首選，給予中性評等，同時看跌鋼鐵、鎳和煤炭。

本月在全球貿易緊張的氣氛下，基本金屬價格的風險上漲；但在能源市場方面，紐約原油卻出現八年來的單季最大漲幅。

摩根士丹利指出，鋼鐵和鋁除了面對全球貿易緊張局及中國經濟放緩的雙重外，電子、機械和汽車等終端市場的關稅風險也將削弱對其需求。