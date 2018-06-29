A股今超跌反彈 傳CDR暫緩發行 等漲回3200點再擇機推出

連跌多日的中國股市今 (29) 日終於一掃陰霾，隨著川普限制中國投資態度軟化，加上人行在昨 (28) 晚透露出政策轉向的端倪，在貨幣政策、去槓桿以及金融改革等方面均出現調整，並強調會維持流動性合理充裕。在沒有新的壞消息之下，A 股早盤雖然一度小跌，不久隨即翻紅，午後漲幅持續拉大，創業板指更大漲逾 4%。

上証指數收報 2847.42 點，漲幅 2.17%，深証成指報 9379.47 點，漲幅 3.39%；創業板指報 1606.71 點，漲幅 4.08%。從盤面上看，各產業和概念股全線大漲，國產軟體、半導體、晶片、區塊鏈等概念股漲幅較高，紡織製造、煤炭、銀行、電力、石油、鋼鐵等類股漲幅較小。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

西證券分析師毛勝指出，今天是超跌反彈，主要是人行表態起了作用，要大家不用太擔心流動性，今日盤面多空力量對比出現一些變化。

人行新聞稿指出，會繼續密切關注國際國內經濟金融走勢，加強形勢預判和前瞻性預調微調。穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。更指出會繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，疏通貨幣政策傳導管道。

中國媒體報導，去年四季提到的「有效控製宏觀槓桿率」這回並未出現，今年是「把握好結構性去槓桿的力度和節奏」、「穩定市場預期」等。在穩健的貨幣政策繼續保持中性外，還新增「要鬆緊適度」的新說法，流動性則由「合理穩定」轉為「保持流動性合理充裕」，並加入「引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長」的說法。

此外，這次人行在談到特別加入「疏通貨幣政策傳導管道」一句，外界解讀可能會有相關政策推出。凱基證券分析師陳浩表示，昨天央行釋放去槓桿節奏要緩一緩的訊號，市場可能期待週末有利多政策推出。

另外，有消息指出，中國監管層內部已經實質上暫緩 CDR 的發行事宜。中國知名手機業者小米原先希望以 CDR 形式在香港及中國兩地上市，但隨後延遲 CDR 上市計劃。

考量目前流動性趨緊的情況下，動輒融資人民幣數百億的 CDR，從市場的資金承受能力或投資人心理預期兩大考量下，不適合繼續倉促進行。消息人士表示：預計「上證指數在 3000 點以下，CDR 發行重啟的可能性不大。」

據傳中國官方內部希望能等大盤恢復到 3200-3500 點左右，能平穩運行一段時間，再擇機推出 CDR。