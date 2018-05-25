大宇資(6111)、奇力新(2456)、揚明光(3504)、美桀(5255)、漢磊(3707)

大宇資 (6111)：過去以授權遊戲為主的方向，自去年開始略有調整，轉為投入大量人力進行產品開發，待遊戲開發完成後，再轉給自身營運部門或授權海外營運商代理，布局全球遊戲市場，繼昨日亮燈漲停後，今日拉出第二根停板。

奇力新 (2456)：現金減資 3 成，每股將退還股東 3 元現金，加上配發 2 元現金股利，且電阻漲價效益將於第二季顯現，今日股價創下 148.5 元的掛牌以來新高。



揚明光 (3504)：前 4 月 EPS 為 0.17 元，其中 4 月份單月 EPS 為 0.13 元，在微投影光學模組市場需求持續加溫，新機種進入量產階段，以及智能家居新監視鏡頭開始放量出貨帶動下，預期 5 月營收將較 4 月成長，股價創下 2012 年 8 月以來新高。



美桀 (5255)：正式跨入車用市場，4 月底已取得車用安規認證，法人預期，美桀成長爆發期將在第三季發酵，營收可望創單季新高，第四季則維持高檔水準，今日股價大漲逾半根停板。



漢磊 (3707)：旗下晶圓代工廠漢磊科技第二季 5 吋廠及 6 吋廠產能全滿，由於 MOSFET 及 IGBT 訂單強勁，預期今年底前產能將全線滿載，今日盤中一度亮燈漲停。





