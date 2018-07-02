Model 3週產5000輛做到了！貿聯-KYQ2營運大增溫 車用逐季成長

Model 3 週產 5000 輛終於達標！特斯拉執行長馬斯克宣布，6 月最後一週 Model 3 週產量正式達到 5000 輛，符合先前股東會喊出的目標數字，包含 Model S 和 X 的產量則已突破 7000 輛。Model 3 去瓶頸成功消息一出，也激勵貿聯 - KY(3665) 今日股價開盤一路上漲，最高來到 223.5 元，漲幅逾 3%。貿聯 - KY 身為 Model 3、Model S 和 X 的電池束線供應商，一掃先前 Model 3 生產地獄陰霾，對特斯拉每週出貨量由第一季的 1500 輛，到 5 月成長至 4000 輛。法人預估，貿聯 - KY 今年對特斯拉將逐季攀升，全年出貨量將達 14.6 萬套，特斯拉對於營收貢獻則將較去年成長近三成。



法人表示，在原物料、匯率及產品組合影響下，今年第一季為貿聯 - KY 營運谷底，並看好，第二季在 Model 3 出貨成長下，且匯率及原物料價格回穩，毛利率有望站回 20% 以上，此外，電器部門及擴充基座出貨持續穩定成長，再加上車用部門成長加持，預估第二季營收獲利有望較第一季成長逾三成以上。