市場傳京城銀有意併購安泰銀 顧立雄稱雙方曾到金管會說明

市場傳京城銀 (2809) 有意併購安泰銀(2849)，若此事成真，將讓金管會主委顧立雄曾提的「民民併」有望出現首例。顧立雄上午表示，雙方都曾到金管會進行說明，只是兩間銀行的董事會還沒正式通過。據了解，安泰銀外資大股東隆力集團目前持股 57.68%，多年前就想退場，卻考量「價格」因素，及持股逾 15% 的安泰銀另一大股東宏泰集團具有否決權問題。



而現在市場傳出 2 個多月前京城銀、安泰銀雙方就已開始針對併購一事積極展開討論。顧立雄今日被問及此事說，金金併是金管會相當鼓勵的重點，只要金融機構合併或被合併都樂觀其成，坦言京城銀、安泰銀確實也曾到金管會說明此事，但強調兩間銀行的董事會還沒正式通過，該案的相關細節還不能對外多說。



另外，安泰銀上週五收盤價 13.9 元，今日開盤馬上亮燈漲停 15.25 元，漲幅 9.71%。據了解，金融圈認為，安泰銀股價、每股淨值落差大，假設京城銀有意併購安泰銀，「價格」也將成雙方討論的關鍵。