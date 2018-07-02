復星醫藥：持續創新研發 國際化進程加快

從只有幾個年輕人的創業團隊進化為中國領先的醫療健康企業，復星醫藥真正走出了一條高質量發展之路。

「內生和外延是並重的，如果說內生不行，外延就無從談起。」復星醫藥總裁兼首席執行官吳以芳在對話證券時報常務副總編輯周一時表示，在國內的制藥企業中，復星醫藥在內生、併購整合、國際化等方面積累了一定的優勢，在每一個方面都會對標國際最好的企業。

自復星集團創立以來，醫藥健康就是其核心產業板塊之一，復星醫藥是覆星集團旗下第一家上市公司。1998年，復星醫藥登陸上交所，2009年，復星醫藥與中國醫藥集團合作成立的國藥控股成功登陸H股；2012年，復星醫藥又在香港聯交所上市。

20余年，復星醫藥走過了從分子診斷創新技術創業，到打造醫療健康全產業鏈，進而加快全球化布局和突破幾個重要階段。如今的復星醫藥已成長為中國領先的醫療健康企業，在血液系統、中樞神經系統、代謝及消化系統、抗感染、心血管、抗腫瘤等治療領域均有產品占據細分領域領先地位。

在過去十年中，復星醫藥扣除非經常性損益後的歸屬於上市公司股東的凈利潤指標實現了約22%的年覆合增長率。2015～2017年，復星醫藥研發投入分別超過8億、11億、15億元，這些數字超過了國內絕大多數同行公司。多年的研發投入已經逐漸進入了收獲期，目前復醫藥銷售過億元的單品有21個，其中有5個單品銷售額超過5億元。

2017年，復星醫藥邁入千億市值陣營，創新藥、仿制藥、生物類似藥及一致性評價等項目達171項。復星醫藥同時擁有全球視野，已於2017年完成對印度藥企Gland Pharma、法國藥品分銷公司Tridem Pharma等海外企業的並購。

跨過千億市值門檻的復星醫藥有著更大的願景。過去數年復星醫藥秉承「內生式增長，外延式擴張，整合式發展」業務模式。「我們把這種模式整合提煉出四個方面，在繼承的基礎上有了新的發展，突出我們將來戰略更加明晰的聚焦點。」吳以芳指出，創新(INnovation)、國際化（IN-ternationalization）、整合（INtegration）、智能化（INtelligentization），即覆星醫藥堅持的4IN戰略。

以「持續創新樂享健康」為品牌理念，覆星醫藥正致力於成為全球主流醫療健康市場的一流企業。內抓創新外謀並購，千億市值的覆星醫藥一路鏗鏘前行。

證券時報記者 梅雙

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