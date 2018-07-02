6月財新中國製造業PMI為51.0 微降0.1個百分點

7月2日從財新網獲悉，7月2日公布的6月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)錄得51.0，較上月略降0.1個百分點，連續13個月處於擴張區間，顯示製造業繼續小幅改善。

這一走勢與國家統計局製造業PMI一緻。國家統計局公布的6月製造業PMI 錄得6月製造業PMI錄得51.5，比上月回落0.4個百分點。

6月中國製造業産出、新訂單總量增速皆溫和增長。其中，産出增速升至四個月最高，但受海外市場需求低迷影響，新出口訂單指數連續三個月位於收縮區間，6月創下年内新低。

通脹壓力有所擡頭，6月原材料購進平均價格創下五個月内最高漲幅，中國製造商成本負擔大幅上升。受訪廠商表示，成本上升主要與鋼鐵等原料漲價有關。廠商因此繼續上調出廠價格，加價幅度創去年9月以來最高。

為了消減成本，廠商繼續收縮用工規模。6月用工收縮率創下11個月以來最高。調查顯示，人員退休、公司壓縮規模、業務量不足等，導緻就業收縮情況有所加重。同時由於新訂單增加，加劇生産壓力，導緻製造業積壓工作量繼續小幅攀升。

生産需求上升， 6月廠商繼續增加採購，但增速降至三個月最低點。同時，由於投入品供應商存貨量較低，疊加嚴厲的環保法規影響，導緻6月供應商交貨速度進一步趨緩。

廠商對庫存水平較為謹慎，6月採購庫存與成品庫存均下降。其中，採購庫存為年内首次落入收縮區間。鍾正生表示，隨著需求走弱，製造業已經進入去庫存階段;供應商供貨時間指數持續處於收縮區間，則反映出企業供貨拖延，資金周轉情況不佳。

廠商普遍預計未來一年産出會有所增長，但樂觀度降至六個月以來最低。部分廠商擔心成本上升、環保政策收緊，會影響産量增長。

鍾正生表示，6月財新中國製造業PMI仍處於較好景氣區間内，但價格上漲壓力加大，出口惡化、就業趨弱、企業去庫存、資金周轉不暢，都對製造業景氣度構成壓力。

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