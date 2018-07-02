美律Q2獲利有壓 下半年營運可望大幅成長

蘋果新 iPhone 下半年將亮相，預估拉貨動能將逐步啟動，有助相關供應鏈營運增溫，法人指出，美律 (2439-TW) 是蘋果新機揚聲器及接收器主要供應商，看好下半年表現將較上半年大幅成長；不過，受高階耳機價格下滑及蘇州美特廠虧損恐加大的影響，第 2 季獲利恐有壓。

美律第 1 季稅後虧損 7111 萬元，每股虧損 0.36 元，為 2012 年第 3 季以來首度虧損，創近 22 季新低。

美律第 2 季營運回溫，但有大陸缺工及被動元件缺貨的兩大潛藏風險；若不計兩大風險，第 2 季包括娛樂耳機、揚聲器、電池、免持聽筒等 4 大產品線營收年增率都將呈現正成長

美律預期，第 2 季營收年增幅將有兩位數以上，毛利率也將優於首季，但無法重回去年到第 3 季、第 4 季的水準，業外部分，蘇州美特預計仍將虧損。

以美律 4 、5 月營收來看，營收皆呈現成長，第 2 季營收近期將公布；法人認為，美特廠第 1 季約虧損 3000 萬元，第 2 季因降價搶單，初步估算單季虧損擴大到 1 億元，另外，第 2 季高階耳機單價下降約 10%，恐衝擊第 2 季獲利表現。

美律上半年平淡，法人估今年上下半年營收比重可能是 3:7，營收集中下半年；蘋果新 iPhone 將在下半年推出，美律包括揚聲器及接收器都是重要供應商，去年在揚聲器部分只有 2 款，今年增至 3 款，且預估量最大的機種則是兩個訂單都有拿到，看好下半年營運將明顯加溫。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：美律元富 7B 購 03 (079321-TW)、美律玉山 83 購 01 (079256-TW)、美律元大 7A 購 04 (078101-TW) 等。

美律相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/