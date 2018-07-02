台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月2日

台股上周五（29 日）受惠外資回補強彈百點，以量增紅棒化解破底危機。外資瑞士信貸出具報告指出，台股在強美元時代，雖受新台幣走貶有資金外流壓力，然而出口股有匯兌收益、外匯存底充裕等四利多護體，為新興市場避風港，給予「加碼」評等。
彭博資訊盤點全球 22 大央行下半年展望，指出九個經濟體央行可能升息，包括美、英、加拿大、瑞典與挪威等已開發國家、以及南韓、印度、印尼與沙烏地阿拉伯等新興經濟體央行，歐洲、瑞士、日本與澳紐將按兵不動，中國央行則預料維持「一手鬆、一手緊」策略。
金管會主委顧立雄提出的「民民併」可望出現首例，據傳京城銀有意併購安泰銀。金融圈人士透露，京城銀與安泰銀已在兩個多月前透過財顧居中牽線安排「相親」，目前雙方已積極評估整併的可能性，倘若價格談判順利進行，京城銀有可能最快本月就進場實地查核。
經濟日報
台股四利多可加碼
美英九國將升息 中國鬆緊並進
歐盟反避稅 我恐列黑名單
工商時報
京城銀併安泰銀有譜
公司法大修 5 面向不可不知
聯電雙喜臨門 翻身有影
聯合報
公司法修法 拚本周完成三讀
獨董任命 金管會擬 2 遊戲規則
川普零容忍移民 全美抗議
蘋果日報
七一遊行 港 5 萬人怒吼
卡管案沒完沒了 金管會槓上教育部
A 股入摩長線利多 陸股基金水漲船高
中國時報
美再三衝擊陸底線 兩岸添變數
左翼川普勝出 美墨恐更對立
陸俄能源投產 北極航線破冰
自由時報
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