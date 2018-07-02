日產汽車撤消將電池部門售予中國金沙江資本的潛在交易

日本汽車制造商日產汽車(7201.T)已取消將電池業務以10億美元出售給中國投資機構金沙江資本的潛在交易，指因金沙江資本缺乏收購資金。

日產汽車去年8月宣布，計劃出售旗下Automotive Energy Supply Corp，包括在美國、英國和日本的電池廠，金額不詳。

一位消息人士當時告訴路透稱，金沙江資本已同意為該交易總計支付10億美元。

日產汽車周一在聲明中稱，將考慮該交易的未來前景。

未能立即聯系到金沙江資本置評。

在出售給金沙江資本之前，日產汽車曾計劃完全控制該電池部門，買下由日本電氣(NEC) (6701.T)及其一家子公司持有的合計49%的少數股權。

金沙江資本之前在清潔技術和電動汽車領域進行投資，主要目標是外國工業和新興技術企業，其中包括電動汽車電池和制藥企業。

電池和鋰生廠商對中國企業而言是具有吸引力的資產。中國政府正在推動發展電動汽車，並幫助國內車商直接跳過內燃發動機而打造全球汽車品牌。

路透東京7月2日

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