環保議題影響 嘉聯益蘇州與昆山廠區部分產線放假 調整設備與製程

大陸華東地區對環保要求日甚，法規也有所變更，為此，市場傳出軟板大廠嘉聯益 (6153) 旗下蘇州、昆山廠區部分產線放假，進行設備的調整；對此，嘉聯益官方則不予回應。近年來中國大陸環保議題抬頭，由於印刷電路板產業有電鍍與蝕刻等產線，有汙水疑慮，成為蘇州、昆山市政府主要稽查對象之一，而上週五毅嘉 (2402) 則因環保問題遭到當地政府要求停工。



而同為軟板大廠的嘉聯益也傳出，因為環保議題，旗下蘇州廠與昆山廠區遭到主管單位要求停工，尤其有未通過審核批准卻搶先投入量產的產線；但嘉聯益內部卻表示，旗下蘇州廠區與昆山廠區的確有部分產線停止生產，但並非被要求停工，而是公司進行設備變更與製程調整，以符合法規要求。



業者提到，過去很多 PCB 軟硬板廠的設備與製程是符合當地環保規定的，但這幾年來，大陸環保意識提升，有限縮排放量等要求，很多原先符合規定的設備與製程，現在都不符合規定。為此，若要繼續生產，最好的辦法就是自行調整產線設備與製程，避免毅嘉事件再度上演。此外，若有新設立生產線，也都得經過當地主管單位批准才能生產，否則在稽查頻率變高的此時，很容易被要求停線。



適逢產業旺季到來，尤其蘋果即將啟動拉貨潮，業界擔心此舉會影響嘉聯益 7 月後的業績表現，對此，嘉聯益內部則透露，可以利用台灣廠區加以因應，因此對營運不會有重大影響。