首季EG報價衝1千美元大關 東聯Q1獲利季增1倍 每股盈餘0.69元

農曆年前，大陸聚酯業開工狀況仍佳，支撐 EG(乙二醇)報價衝高到 1 千美元，加上清潔劑需求成長，EOD(環氧乙烷衍生物)供不應求，東聯 (1710) 首季財報表現佳，單季營收 78.83 億元，營業利益來到 11.3 億元，稅後盈餘 5.98 億元，季增率一倍，年增率 32.3%，每股盈餘 0.69 元。大陸限制煤化工產業發展，有四座煤制 EG 產線未如期開出，以及下游聚酯業在農曆年前，均維持相當高開工率，帶動 EG 產能去化，報價衝破 1 千美元，東聯第一季毛利率回升到 17.24%，較前一季增加 2.91 個百分點，單季營業利益 11.3 億元，直逼去年第一、三季 11.8 億元以及 13.52 億元高峰。



農曆年長假結束後，大陸下游聚酯復工腳步緩慢，東部沿岸 EG 庫存攀升到 70 萬噸，報價呈現弱勢，從 2 月 1020 美元左右，一度跌破 900 美元，4 到 6 月為大陸聚酯業上半年旺季，伴隨開工率提升，有助於價格回穩，到 4 月底報價又漲回到 1 千美元之上。



去年東聯順利轉盈，全年稅後盈餘 17.49 億元，每股稅後盈餘 2.01 元，終結連續兩年虧損，亦近六年獲利新高，每股配發 1.75 元現金股息，盈餘配發率 87%。



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