產險數據看理賠 年輕人晚間8點事故頻率 為其他年齡層2倍

富邦產險今 (2) 日公布大數據分析理賠事故結果，發現不同年齡層最容易發生交通事故的時段大不同，其中 51 歲以上退休族最常於早上 9 點至 12 點間發生事故，大學生及社會新鮮人在晚間 8 點後發生事故的頻率，是其他年齡層的 2 倍。

富邦產險近一年處理的車險理賠件數超過 20 萬件，若用大數據分析去 (2017) 年自小客車的理賠件數，以事故發生時間搭配年齡層交叉分析，結果顯示平日上班日，事故最常發生在早上 6 點到 9 點及下班時段下午 5 點傍晚 7 點之間。

而平日早晨發生事故的頻率，為假日同時段的 2 倍，至於假日出遊活動多，因此事故發生的時段較為平均，約在早上 9 點至下午 6 點之間。

進一步分析各年齡層發生事故的時間，發現不同年齡層的人因生活型態的差異，事故發生的時間也不同。

一般上班族 (31-50 歲) 的事故時間集中在上、下班的兩個尖峰時段；退休族 (51 歲以上) 則是發生在早上 9 點到 12 點之間；年輕族群 (18-30 歲) 的事故發生頻率高峰在晚間 8 點過後，為同時段其他年齡層的 2 倍。

同時，年輕族群的肇事率從晚間 8 點至隔天早上 6 點都維持在眾年齡層之冠，顯示該族群的事故發生率與夜生活型態有正相關。