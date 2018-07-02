對美報復性關稅開始實施 加拿大再添多筆 中、墨有望更進

為了對美國關稅進行報復，加拿大開始推行了對美國鋼鐵和鋁的關稅，對美國出口的處罰金額達 166 億加幣 (或 125 億美元)。

超過 40 種美國鋼鐵產品將被加拿大徵收 25% 的關稅。同時，牛肉、巧克力、番茄醬、橙汁、太妃糖、楓糖漿、咖啡豆、和草莓醬等 80 多種其他美國產品也都將徵收 10% 的稅。

美國品牌卡夫亨氏 Kraft Heinz (KHC-US) 為加拿大的番茄醬龍頭，但於 2014 年已關閉了其加拿大廠。

據了解，加拿大對美國的關稅回應是按比例設定的，新稅率是根據去年從加拿大運往美國的鋼鐵和鋁的數量來計算的。

預計 6 月 1 日生效的美國鋼鐵關稅對加拿大來說尤其痛苦。根據能源顧問 Wood Mackenzie 的數據顯示，去年美國為加拿大最大的鋼鐵出口國，市值達 55.3 億美元。

其他出口至美國的鋼鐵大國為韓國的 31.1 億美元、墨西哥的 29.7 億美元、巴西的 25.7 億美元、及中國的 19.6 億美元。

黃豆 / 圖：afp getty

加拿大總理 Justin Trudeau 表示，加拿大有必要讓美國承擔責任，提到「加拿大人很有禮貌、很合理，但不會被欺負」。

美國也已對墨西哥、中國、土耳其、印度、和歐盟徵收鋼鐵和鋁關稅。美國總統川普政府通過以國家安全為由來將關稅給予合理性，激怒了主要盟友。一些國家已經啟動了報復措施，並向世界貿易組織 WTO 提出了法律挑戰。

中國正計劃對美國黃豆、乳製品、及豬肉進行關稅。中國目前購買約美國一半的黃豆出口，或每年 140 億美元的量，也是美國產量的三分之一。

墨西哥也將於 7 月 5 日對美國的「他種白肉 (如豬肉、雞肉)」進行 20% 關稅。

上週，歐盟對美國產品徵收 25% 的額外關稅，如摩托車、橙汁、波本威士忌、花生醬、香煙、和牛仔布。墨西哥也對美國征收新的關稅。

加拿大和墨西哥在試圖與美國重新談判北美自由貿易協定 NAFTA。