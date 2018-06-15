玻纖布廠紛送件籌資 富喬擬募6億元規模最大

PCB 上游玻纖布廠德宏工業 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 去年營運都有不錯表現，兩家公司近期相繼提出辦理現金增資及發行無擔保可轉換公司債的市場籌資計畫，富喬預計發行 6 億元可轉債進行市場籌資，為各廠規模最大。

富喬董事會決議擬發行 6 億元可轉換公司進行市場籌資，並已向證期局送件，富喬此籌資計畫由台新證主辦，最快在 7 月底完成，募集資金將用於償還銀行貸款，預計一年可以節省 1100 萬元的利息支出。

德宏去年營運走出谷底，全年稅後純益 1.22 億元，每股純益 0.8 元，不僅較上一年轉虧為盈，且創 6 年來最好；公司向金管會證期局送件擬辦理 2 億元股本現金增資案，目的要降低負債比改善財務結構。

德宏現增案暫定每股 6 元折價發行，擬自市場籌資 1.2 億元，用於改善財務結構，主辦券商為華南永昌證券，如一切順利，可望第 3 季完成資金募集，也可望將負債比降至 70% 以下。

德宏目前在台灣擁有 310 台電子級玻纖布織布機，在江蘇省蘇州擁有 480 台電子級織布機。

德宏第 1 季稅後純益 2869 萬元，每股純益 0.18 元，第 2 季出貨狀況穩定，累計前 5 月營收 10.97 億元，年增 8.12%。