入摩首月北上資金成交4371億 淨買入環比下降

自6月1日A股正式納入MSCI新興市場指數後，借助滬、深港通的北上資金交投活躍，6月成交金額達4370.85億元，不過淨買入力度環比減少約4成。從板塊分布來看，6月以來，北上資金高配滬市標的，而創業板獲北上資金迅速加倉，智飛生物、泰格醫藥和華策影視等增持力度居前，蘋果概念股也獲逆勢“搶食”。

6月以來，大盤震蕩下行，主要股指重挫，直至月底全面翻紅，其中創業板收復1600點。在此背景下，外資借助互聯互通渠道持續流入A股。

據統計，6月份，滬、深股通成交活躍，成交金額創下今年以來次新高，但淨買入力度環比削弱，金額降至285億元。今年上半年來，北上資金累計淨買入約合1602億元。與此同時，借助港股通南下的資金在6月大力度淨賣出，金額高達109億港元，創下今年以來單月淨賣出最高金額。其中，騰訊控股、建設銀行作為港股通成交活躍股，分别被淨賣出80億港元、26億港元。

從板塊配置來看，自A股入摩後，北上資金重倉配置滬市主板互通標的，截至6月底最新平均持股比例接近0.8%，達到今年以來最高水平。創業板互通標的經過5月份減持調增後，6月份里獲北上資金逐周增持，最新平均持股比例已達到0.41%，增速最快。值得註意的是，創業板當前估值水平已經低於三年前股災發生前夕的平均水平。東北證券分析指出，目前創業板正位於中樞的底部，但隻要沒有進一步的利空消息，短期反彈可以預見。

進一步來看，電子和醫藥生物個股成為北上資金增持創業板的主要行業。個股中，藍思科技獲北上資金增持力度最大，月内累計達到5.79億元，最新持股比例達到2.7%，其次是醫藥生物股智飛生物、泰格醫藥。私募人士表示，目前來看，A股已發生本質上變化，預期和共識均向頭部優質公司集中。據統計，過去3年市值小於50億規模的公司的比例已經從19%上升至41%，而市值前10的公司過去的平均市值卻增長了40%。

數據顯示，6月以來北上資金在積極搶食蘋果概念股。在陸股通標的中，約七成蘋果概念股獲北上資金加倉，累計金額近20億元，大族激光、藍思科技、歌爾股份等獲增持金額超過1億元。其中，大族激光獲北上資金持續穩步增持，最新持倉市值已經達到66億元，在流通股佔比達到13%，持股比例位居所有深股通標的之首。

來源：證券時報

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