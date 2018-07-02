新光圓成(002147-CN)：擬收購港股公司中國傳動(00658-HK)股權

新光圓成(002147-CN)7月1日晚公告，7月1日晚間發布重大資産購買預案，公司與豐盛控股、豐盛控股全資子公司Five Seasons簽署《框架協議》，新光圓成擬以現金方式收購Five Seasons所持有的中國傳動(00658-HK)8.34億股-12.08億股股份，佔中國傳動全部已發行股本約51.00%-73.91%，擬定收購價格為人民幣9.99元/股-11.25元/股。本次協議收購對應中國傳動100%股份總價為人民幣約163億元-約184億元，新光圓成最終收購股份的數量及最終收購價格將以交易雙方簽署的正式買賣協議為準，併在重組報告書中予以披露。

《框架協議》同時明確，中國傳動擬剝離數控機床、柴油機、芯片、鍋爐及治金設備的研發、製造及銷售等非核心業務，豐盛控股、Five Seasons同意促使中國傳動進行上述資産剝離，且中國傳動該等資産剝離的順利完成將是新光圓成本次重大資産購買的先決條件。根據中國傳動提供的資料，中國傳動模擬2017年1月1日即完成上述資産剝離的2017年度擁有人應佔備考溢利淨額為94,397.9萬元(未經審核)。

新光圓成表示，通過本次交易，上市公司將獲得優質的裝備製造相關資産，上市公司業務結構將得到優化，拓寬了業務範圍，延伸了業務領域，改變上市公司主要依賴房地産業務的局面，夯實併大幅提高了公司裝備製造板塊業務盈利能力，進一步拓展上市公司盈利來源併增強可持續發展能力。

公告顯示，截至2017年末，中國傳動資産總額2,743,817.5萬元，淨資産1,097,600.1萬元;2016年度，中國傳動實現收入896,604.9萬元，實現母公司擁有人應佔年内溢利110,899.5萬元;2017年度，中國傳動實現收入824,191.4萬元，模擬資産剝離完成以後的擁有人應佔備考溢利淨額為94,397.9萬元(未經審核)。

新光圓成一季報顯示，公司當期實現營收和淨利潤分别3.03億元和-6884.6萬元，公司目前主業為房地産和機械設備製造，其中房地産業務為上市公司貢獻絕大多數的當期營收和利潤。分析人士表示，目前在房地産嚴格調控和去槓桿的金融環境下，區域房企面臨越來越大的資金壓力和項目儲備壓力。若本次收購成功，公司有望加強在機械製造領域的業務。若併購資産能夠維持現有業務水平，上市公司整體盈利水平有望顯著提升。

來源：中國證券報

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