【顧德投顧】等待忍耐後果然開始【期待】了

◆盤勢分析

年線之下【狗與主人】急拉 182.63 點

美股昨日終於上攻！台股融資餘額已逐漸減少，掃出不少沒信心的投資人，但中美貿易戰的變數仍在，反彈行情就是且看且走，不用預設立場！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 由死亡交叉，變成黃金交叉，終場大漲 182.63 點，前波回檔走勢從高點 11261，到低點 10633，共跌 628 點；而週 KD 及月 KD，仍死亡交叉，定義為反彈格局，反彈的高度取決於週 KD 的變化

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開高走高出現大漲，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，而國際股市又在相對高，所以修正的速度是又急又快，指數於年線位置出現【狗與主人】的效應，果然就是大漲！昨提醒大家不要殺低持股，今天獲得初步印證，彈上來要開始汰弱換強囉！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶，5483 中美晶，6182 合晶、3532 台勝科，3707 漢磊、3016 嘉晶，此族群留意中美晶走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (+70)、2492 華新科(+27) 為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群題材仍在，內部在資金輪動

【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益 (+6.09%)、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (+4.05%)、8039 台虹，盤中仍有點火力道，留意法人籌碼

【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，此族群有些已回到支撐區囉，防守點設好，可開始留意暑假效應！

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐 (+3.66%)、4114 健喬、6523 達爾膚 (+4.11%)、1786 科妍、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材 (+4.83%)、3059 華晶科 (+4.42%)、5351 鈺創、3406 玉晶光 (+25)，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

