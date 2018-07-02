ICO失敗已達1000筆以上 加密貨幣淪為高風險投資

隨著虛擬貨幣在近年來題材不斷，首次代幣發行 (ICO) 也蔚為一陣風潮，但事實上市場內的 ICO 項目極多，但倒閉的也是不少，截至 2018 年迄今為止，已有超過 1000 多個加密貨幣倒閉，甚至其中更不乏有詐騙疑慮的 ICO 項目。

(註：倒閉的加密貨幣項目可以由 Coinopsy 和 DeadCoins 網站上查詢。)

失敗的加密貨幣表 / 圖：Deadcoin

據 Coinopsy 對倒閉或失敗的 ICO 項目之定義，指的是該 ICO 項目已被遺棄、詐騙、網站關閉、沒有節點、錢包問題、沒有社交更新、低交易量、或開發人員已離開項目。

數據顯示，失敗的加密貨幣項目，包括了有實際運作但失敗告終的產品，或是詐騙軟體。較著名的騙局為兩兄弟 Jack 及 Jay Brig 的「BRIG」貨幣，和被美國 SEC 查獲的 Titanium 貨幣。

據統計，2017 年詐騙和失敗的 ICO 共集資約 10 億美元，其中有 297 家可疑的創業公司。

失敗的加密貨幣表 / 圖：Coinopsy

有些可疑組織目前業務致力於修復破碎的 ICO，包括來自南非的 CoinJanitor 等公司，但這些組織的性質並不是行業的好兆頭。

ICO 資助的創業公司目前使用多層次的營銷策略 (傳銷) 來建立自己的企業。但市場人士分析，ICO 應該從 Kickstarter 或 Indiegogo 募資平台上選擇管道來進行籌資。

不幸的是，目前 ICO 市場仍存在騙局，用來煽動貪婪而非理性思考的投資人，而這樣的詐騙行為，也正傷害該行業的未來性。