中國6月官方制造業PMI回落至51.5 經濟運行仍保持平穩增長態勢

中國6月官方制造業和非制造業PMI一降一升，其中官方制造業PMI由上月的八個月高點小幅回落，仍保持在景氣區間，非制造業PMI則升至五個月高點。總體來看，工業生產雖有所放緩，但經濟運行仍保持平穩增長態勢。

6月制造業PMI分項指數中，出口、進口訂單指數下降。對於當前外貿爭端的不確定性，分析師指出，要警惕外貿進出口形勢波動有所加大，對於全球經濟弱覆蘇進程以及貿易戰形勢對外需的擾動、政策拉動高端制造業投資的需求能否較快釋放，以及信用違約事件對企業融資的影響需要繼續關注。

中國國家統計局和物流與采購聯合會(CFLP)周六聯合公布，宏觀經濟先行指標--6月官方制造業采購經理人指數(PMI)降至51.5，略低於路透調查預估中值51.6，亦低於5月份的51.9。這是官方制造業PMI連續23個月處於擴張區間。

數據並顯示，6月中國綜合PMI產出指數為54.4，低於上月的54.6。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，雖然比上月下降0.2個百分點，但仍高於上半年均值0.3個百分點，處於較高擴張區間，表明中國企業當期生產經營活動總體延續平穩較快的擴張態勢。

「從近期數據來看，供需增速趨緩，實體經濟成本偏高，同時由於中美貿易摩擦升級，國際貿易環境有所惡化，進出口也趨於回落，對此應引起關注。」中國物流信息中心的文韜稱。

他並指出，伴隨中國國內巨大的內需增長潛力，完善的宏觀調控政策工具手段，供給側結構性改革深入推進釋放的紅利，將有效對沖經濟運行中不確定性因素的影響，下半年經濟平穩運行仍具有基礎。

6月新出口訂單降1.4個百分點至49.8%，降至榮枯線下，進口指數降0.9至50%。華泰證券宏觀李超團隊對此指出，進出口指數回落幅度較高，或受前期貿易戰情緒下的提前貿易影響，目前貿易談判局勢仍不明朗，沖擊出口訂單，預計後期仍存不確定性。

他們並稱，二季度工業數據體現出較強韌性，但目前在國企去杠桿和民企信心不足的大背景下，中國制造業仍缺乏內生性上行動力，預計工業數據三季度後仍將進入緩慢下行通道，但全年大幅下行風險較小。

分項數據顯示，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

趙慶河稱，6月生產指數和新訂單指數分別為53.6和53.2，雖低於上月0.5和0.6個百分點，但仍高於上半年均值0.6和0.4個百分點，市場供需持續擴張。在調查的21個行業中，15個行業的PMI位於擴張區間，其中醫藥制造業、專用設備制造業、計算機通信電子設備及儀器儀表制造業PMI均位於54.0%以上的較高景氣區間，保持較快增長。

另從企業規模看，大型企業PMI為52.9%，比上月回落0.2個百分點，仍為年內次高點，也是制造業保持穩步擴張的主要支撐；中型企業PMI為49.9，比上月下降1.1個百分點；小型企業PMI為49.8，比上月回升0.2個百分點。

路透北京6月30日

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