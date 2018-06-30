金價從六個月低位反彈 因低吸買盤和美元走軟

金價周五從六個月低位反彈，因美元走軟觸發低吸買盤，但金價本周和本月勢將下跌，且分析師稱，很多投機客仍持有黃金空頭頭寸，使金價很容易進一步走低。

1734 GMT，現貨金上漲0.4%，報每盎司1,252.81美元，盤中觸及2017年12月13日以來最低1,245.32美元。

美國8月期金收漲3.50美元，或0.3%，報每盎司1,254.50美元。

「金價因美元走軟，歐元走強而獲得支撐，至少收覆了昨日的失地，」德國商業銀行在一份報告中稱。

盡管周五上漲，金價本周迄今累積下跌1.2%，勢將連跌第三周。本月下跌約3.4%，勢將創2016年11月以來最大月跌幅。

「在季末和月末來臨時，人們買入黃金以提振金價，」U.S. Global Investors的主管交易員Michael Matousek說。

現貨金和現貨鉑金均可能創2016年底以來最大季度跌幅。

「市場仍由空頭主導，動能仍然負面。本月美元和美國公債取代了黃金的避險地位，只要貿易戰持續帶來不確定性，這樣的情況可能會成為市場的普遍現象，」丹麥盛寶銀行的商品策略部主管Ole Hansen說。

Hansen稱，黃金的下跌勢頭可能加速，除非金價持於略低於1,240美元的多個支撐水平之上。

歐元兌美元上漲，之前歐盟領導人就解決移民問題達成協議。

美元指數下跌。

現貨銀上漲1.1%，報每盎司16.13美元。本周勢將下跌1.9%，本月回落1.4%。

現貨鈀金升0.7%，報每盎司951.45美元，本月跌3.4%，為3月以來最差月度表現。

現貨鉑金上漲0.2%，報每盎司849.24美元，盤中觸及2016年1月以來最低837.30美元，本季和本月分別下跌8%和5.8%。

路透紐約/倫敦6月29日

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