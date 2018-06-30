熱門股─大同今年來漲幅41% 拚全年獲利

大同 (2371-TW) 進行資產活化，大同莊園預計可在年底入帳，雖有轉投資事業表現的潛在影響，但全年目標仍是努力獲利；市場派在經營權上似也是勢在必得，揚言持續買股壯大實力，股價周五收 27.1 元，漲幅 6.48%，統計今年來漲幅達 41%，三大法人中，自營商連續 2 天買超，但外資則是連 3 賣。

大同去年合併營收 755.5 億元，稅後純益 0.74 億元，每股純益 0.03 元，去年轉虧為盈；大同今年第 1 季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

董事長林郭文艷表示，今年本業賺錢是目標，但數字不大，短期內轉投資公司的影響仍比本業大；在轉投資部分，面板業第 2 季價格不好，下半年面板市況及價格是否好轉仍有待觀察今年底，太陽能部分，因為中國大陸補助停止造成市場急凍，旗下太陽能矽晶圓廠綠能 (3519-TW) 已啟動減產因應。

本業在電力事業群部分，台電今年有設備更新需求，新訂單預計今年底及明年陸續交貨，下半年包括變壓器、電線電纜能見度轉好，可望挹注本業的營運成長；年底大同莊園第一期可望入帳，將是大同拚獲利的動要挹注。

今年來推升大同股價上漲的重要原因是市場派發起的經營權之爭，即使今年股東會落幕，但市場派買股動作似仍在持續，支撐股價維持在近 18 年的高檔價位區，基本面還有待努力，想配股也有很長的一段路要走，市場派的動作仍是牽動未來股價表現的觀察重點。

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