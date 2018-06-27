〈大同股東會〉3策略拚獲利 配股還要再等等

大同 (2371-TW) 今 (27) 日股東會，董事長林郭文艷為了 17 年股利掛零致歉，會後則是坦言，要配股利需先彌補累積虧損，可能還有一段時間要努力；她強調，將以增加高毛利產品、成本控制及資產活化等 3 大策略來加速獲利，下半年在電力事業群新訂單挹注，加上大同莊園預計可在年底入帳，全年目標是努力獲利。

林郭文艷表示，今年本業賺錢是目標，但數字不大，短期內轉投資公司的影響仍比本業大；在轉投資部分，面板業第 2 季價格不好，下半年面板市況及價格是否好轉仍有待觀察；另外，太陽能部分，因為中國大陸補助停止造成市場急凍，旗下太陽能矽晶圓廠綠能 (3519-TW) 已啟動減產因應，員工轉至其他關企工作，但目前並沒有裁員計畫。

林郭文艷指出，雖然目前太陽能市況急凍，預期到一定程度將回穩，綠能在生產成本上具有優勢，加上高效晶片效能優於同業，如果市場訂單及價格回溫，可望快速恢復正常。

她認為，轉投資公司中包括華映 (2475-TW)、綠能下半年的狀況還有待觀察；本業部分，持續朝高毛利業務發展，減少低毛利產品訂單，轉型過程很辛苦，但是相當必要，在電力事業群部分，台電今年有設備更新需求，新訂單預計今年底及明年陸續交貨，下半年包括變壓器、電線電纜能見度轉好，可望挹注本業的營運成長。

資產開發上，林郭文豔指出，股東對土地資產有很多的期待，在資產開發是以創造最高股東報酬為考量，因為房地產不好，大同莊園第二期開發計畫將縮小規模，預估戶數約 200 戶以下，整個大同莊園的開發原本規劃分 3 期，將會改變成 4 期，第一期預計可在年底前交屋。

中和廠開發案部分，她表示，土地面積約 5000 坪，以前是電線電纜廠，在工廠產線遷到桃園後，已與新北市政府、台北市捷運簽定合作意向書，將與捷運共構，規劃為住商混合大樓，預計下半年將送交開發計畫，初估開發時間約 3 年，但啟動時程要貼合環狀捷運的開通進度。

據了解，大同莊園第一期總銷金額約百億元，土地持有成本相當低，將可挹注今年的獲利表現；另外，有關股利部分，大同以特別公積彌補虧損，林郭文艷表示，是以特別公積彌補，因此還是要把特別公積的累積虧損彌補完成，才能發放股利，估計目前累虧約 100 億元，要發放股利仍有一段時間。

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