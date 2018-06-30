美銀美林：股票基金上周流失2340億

美銀美林調查顯示，投資者上周從全球股票基金抽走300億美元(2340億港元)，撤資金額是有紀錄以來第二高。市場人士指出，聯儲局加息、能源價格上升、地緣局勢緊張與全球貿易保護主義高漲，可能是投資者從股市抽走資金的原因。

根據報告，美股基金被抽走的金額最高，達242億美元；從歐洲股市抽走的資金有39億美元，從日本股市抽走的資金則有26億美元。

美銀美林指出，投資者沽出的投資產品類別很廣泛，增長型、價值型、大型與小型企業均有，只有兩類別投資產品錄得淨流入，分別是科技股與貨幣基金。科技股類基金錄得190億美元淨流入額，其他類別基金則有90億美元淨流出。貨幣基金流入額為270億美元。

美林又披露，私人客戶持有的美國10年期國庫券比重升至10年新高。不過，美銀美林整體資產分配比例，仍然是以風險資產為主，股票比重為61.1%，挨近62.5%的紀錄高位；現金比重為紀錄低位的9.9%。

另外，報告反映投資者4月起從新興市場撒資的勢頭不變，6月減持金額為180億美元，5月時為80億美元。不過，有關變化與2008至2015年走勢相似。

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