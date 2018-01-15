高力重獲燃料電池組件訂單及電動車題材 股價爆量走揚

高力熱處理 (8996-TW) 受惠美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件重新於第 2 季回流帶動，加上該公司在電動車馬達焊接及散熱板核心技術題材支撐，股價連 2 個交易日爆逾 3000 張大量上揚，醞釀挑戰前波高點的 48.5 元。

高力熱處理為提供暖通空調、製冷、製熱、熱回收、綠能，以及其他相關產業節能解決方案的廠商，也是美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件供應商，去年以來業績因美國對於燃料電池能源補助政策的修正及 Bloom Energy 開發下一世代產品而受到影響，全年業績明顯下滑到 17.77 億元，呈現年減 34.35%。

不過，該公司主力客戶美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件，在今年有重新啟動的情形，預計第 2 季燃料盒下單量將倍增到 500 顆，若交貨順利，高力單月營收將重回 2 億元的大關。

同時，該公司在電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國大陸、德國、加拿大與台灣車廠等展開生產測試，重新回到電動車題材股；而過去高力熱處理曾為 Tesla 開發車用散熱板的生產基礎，營運再度引發市場興趣，股價今日最高價衝上 47.5 元，漲幅達 9.19%。

高力熱處理去年前 3 季營收 12.9 億元，稅後純益 3777 萬元，年減 84.11%，每股純益 0.42 元。