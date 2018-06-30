熱門股—台化產品行情佳展望俏 股價再創新高

台化 (1326-TW) 近來受惠產品行情佳，且第 3 季將邁入傳統旺季，營運展望樂觀，帶動近期股價走勢強勁，已連續拉出 8 根紅日 K 棒，獲投信連續買超 6 天，自營商則是連買 5 天後，周五 (29 日) 小幅調節約 245 張，周五終場以 121.5 元作收，股價創歷史新高，重新站回五日線之上。

展望第 2 季，台化副董事長洪福源指出，6 月營收將比 5 月好，第 2 季營收將優於首季，獲利表現可望優於去年同期，目前景氣處於熱絡狀態，市場需求存在，但產品社會庫存偏低，雖然第 2 季有些廠房定檢，但訂單需求仍持穩。

展望第 3 季，洪福源指出，第 3 季營收將優於第 2 季，雖然 ARO-2 機組將進行 50 天定檢，其他小廠房定檢則影響不大，由於第 3 季進入傳統旺季，後市展望樂觀。

中國商務部日前公告對台灣、美國與韓國進口的 SM(苯乙烯) 反傾銷終判結果，台廠反傾銷稅率為 3.8% 至 4.2%，為 3 個國家中稅率最低者。對此，台化副董事長洪福源表示，目前仍須再觀察市場動態，是否因此造成 SM 價格上漲也要再觀察，暫時沒有評論。

台化 5 月合併營收為 326.44 億元，月減 1.4 %，年增 22.5%；前 5 個月累計營收 1647.19 億元，年增 14.8%。

台化日 K 線圖

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