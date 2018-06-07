索羅斯損失一名大將 合作十八年的「元老」Burdick離職

川普當選後，損失了 10 億美元的金融巨鱷索羅斯，近期可能又要面臨人事危機。

據彭博社消息，曾經擔任喬治 · 索羅斯 CIO（首席投資官）的 Ted Burdick 於近期結束了與索羅斯長達 18 年的合作，離開了管理財富高達 250 億美元的索羅斯家族辦公室。知情人士透露，Burdick 上周離開了索羅斯基金管理公司。

早在 2000 年，Burdick 就開始為喬治索羅斯工作，是索羅斯麾下最知名的高管之一。他在任職期間擔任過各種角色，曾在 2016 年初擔任索羅斯基金管理公司的首席投資官八個月時間，然後於 2016 年 10 月卸任。隨後，Burdick 繼續在該公司，營運信貸投資組合方面的業務。

最終離職的原因，可能與 Burdick 任職 CIO 時，該公司流失了幾位宏觀基金經理有關。當時，這些基金經理在與離職後曾表示，與 Burdick 在全球市場方向的認知上不一致。不久之後，Burdick 也辭去了 CIO 的職務，並由索羅斯從瑞銀資產管理公司挖來的 Fitzpatrick 取代。

Burdick 於 1992 年獲得普林斯頓大學經濟學學位，曾在 Bankers Trust 從事高收益企業融資和自營交易。他於 2000 年 4 月加入索羅斯公司，五年後離開並前往 Camulos Capital 公司，後者為索羅斯和其他公司管理資產。2010 年，Burdick 再度回到索羅斯基金管理公司。

Burdick 是第六位擔任該職位的首席資訊官，此前擔任過首席投資官的包括 Maverick Capital 的前主管 Robert Bishop，前高盛集團合夥人 Jacob Goldfield ，索羅斯的兒子羅伯特 · 索羅斯和貝萊德公司聯合創始人 Keith Anderson。

除了 Burdick 之外，兩位基金經理 Chris Gaulin 和 Ilan Stern 最近也離開了索羅斯基金管理公司。