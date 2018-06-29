台外銷最大競爭對手是國內同業、陸企居次 傳統產業壓力大

經濟部今 (29) 日公布外銷訂單海外生產實況調查結果，去年外銷訂單在國內生產比率 46.8%，在海外生產比率 53.2%，年減 1 個百分點；除了國內同業外，台灣外銷業者最大競爭對手是陸系企業，尤以傳產業的塑橡膠製品及基本金屬最為嚴重。

經濟部表示，去年接自海外訂單中，在國內生產比率占 46.8%，年增 1 個百分點，主因大部分在國內生產的傳統貨品受惠全球景氣復甦，及原材物料上漲，接單暢旺，拉升整體國內生產比。

在中國大陸及香港生產占 47.9%，年減 1.5 個百分點，其餘在東協、歐美生產所占比重各在 1.7% 左右，各增約 0.2 個百分點。

經濟部指出，「配合客戶要求」為海外生產主因，在回收樣本家數中，有海外生產的廠商計 739 家，占 27.2%，其海外生產原因以「配合客戶要求」占 51.2% 居首，其次是「生產成本低廉」占 48.7%，「當地原材物料供應方便」占 30.9% 居第 3，「開拓當地市場」占 27.7% 居第 4。

根據歷年資料比較，隨著國際競爭激烈及海外勞動成本漸次提高，「配合客戶要求」自 2015 年起已躍居首要原因，「生產成本低廉」明顯下滑，由 2012 年 60.2% 降至 48.7%，顯示「生產成本低廉」誘因已逐漸消失。

原材物料由國內供應之比率逾 2 成，經濟部說，海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應家數比率為 39.1%，顯示有近 4 成海外生產業者仍與國內保持生產活動分工。

按金額計算，由國內供應比率為 22.8%，年增 0.6 個百分點；按貨品類別分，資訊通信產品由國內供應比率為 30.3% 最高，光學器材由國內供應比率 22.1%，傳統貨品類別大多以國內生產為主，海外生產比率低，國內提供的原材物料較少，供應比率都不到 2 成。

各外銷業者認為主要競爭對手，以「國內同業」占 50.3% 最多，其次為「陸系企業」占 24.0%，「歐美系企業」占 9% 及「日韓系企業」占 7.7% 分居第 3 及第 4 位。

以貨品類別觀察，塑橡膠製品及基本金屬各有 32.7% 及 31.4% 需面對陸系企業較高的競爭，資訊通信產品僅 7.6% 面對陸系企業競爭，經濟部說，主因資訊通信產品業者多屬全球組裝代工及供應鏈廠，與陸系企業較無直接的競爭。

海外生產近 8 成轉銷第三國，統計外銷訂單在海外生產銷售流向，以「轉銷第三國」占 77.7% 為主，年增 2.6 個百分點，其次為「當地銷售」占 17.8%，年減 1.2 個百分點，「回銷國內」占 4.5%，年減 1.5 個百分點。

以貨品別觀察，各項貨品「轉銷第三國」比率都超過 45%，其中以資訊通信產品 87.6%，機械 87.2%，基本金屬製品 86.8% 等較高；「當地銷售」比率以光學器材 42.6%，電子產品 38.2%，礦產品 29.3%，塑橡膠製品 22.3% 等較高；「回銷國內」之比率以化學品 32.3% 及光學器材 11.5% 較高。

外銷訂單生產方式由「本公司自行生產」及「交付子公司或關係企業生產」為主，兩者合占 85.3%，年增 3.1 個百分點，主因「交付子公司或關係企業生產」增加 4.7 個百分點，「委託他廠代工生產」及「向他廠購買產品」合占 14.7%。

按公司型態別觀察，製造商以「本公司自行生產」及「交付子公司或關係企業生產」比率達 95.6% 最高，貿易商則以「向他廠購買產品」占 67.4% 為主。

為瞭解外銷廠商接自海外訂單的生產方式及產品銷售流向等實況，自 2011 年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。今年共計調查 2,786 家，回收有效樣本 2718 家，回收率 97.6%。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/