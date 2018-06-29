歐盟就移民問題達成協議 歐元急漲

周五，歐盟在峰會上已經就達成最終協議，包括對移民問題的共識；在環地中海地區設立難民中心，將以自願原則為基礎。

在義大利明確反對歐盟此前的移民分配計劃、匈牙利持續抵制移民的影響下，市場一度擔憂移民問題可能發酵成為關係歐盟存亡的更大的危機。德國總理默克爾也警告稱，移民問題可能令歐盟面臨崩潰瓦解的風險。

歐盟達成協議的消息傳出後，歐元兌美元短線拉升 90 點，歐元兌英鎊升至 3 月以來的高位。

於 6 月 28 日周四召開的歐盟峰會，原本應該圍繞歐元穩定和英國退歐議題展開，但在反移民勢力逐漸龐大的背景下，移民反而成為了峰會的中心。

反移民政黨掌權的義大利政府周四威脅稱，如果移民問題不能得到解決，不會就其他方面與歐盟達成共識。

義大利、希臘和西班牙等與中東、北非接壤的國家，相比德法有更多的直接接納難民的壓力。義大利領導人堅稱，所有的歐盟國家都應該肩負起更多的移民責任，分流自義大利流入歐洲的移民。

此次歐盟領導人同意建立難民中心以自願原則為基礎，意味著義大利或是希臘，可以選擇是否建設這一難民中心。義大利目前已經開始拒絕部分滿載難民的船隻登陸該國。

西班牙首相已經表態稱，不會開設新的移民管理中心。

移民問題同樣關繫到德國總理默克爾的政治生涯：默克爾所在的基民盟的姐妹黨基社盟，近來在地方選舉的壓力下，開始出現濃厚的保守主義色彩，反對默克爾的移民政策。如果默克爾不能在歐盟範圍內尋找到合適的移民解決方案，她亦將無法撫平德國境內的政治紛爭。