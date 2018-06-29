亞馬遜新產品：兒童版Fire HD 10平板與「顯示模式」充電底座

亞馬遜在 28 日推出兩項新產品，第一項為兒童版 Fire HD 10 平板，已開始接受預購並預計於 7 月 11 日開始出貨，另一項新商品為可將 Fire 平板轉換成「顯示模式」(Show Mode) 的充電底座，新的功能將於 7 月 2 日起，透過軟體更新提供給用戶。

全新兒童版 Fire HD 10 平板售價比一般版高出 50 美元為 199.99 美元，除了移除部份功能外，跟一般版的 Fire HD 10 類似。

兒童版 Fire HD 10 平板主要客群為 3 歲至 12 歲的孩童，提供兩年保固以及一年份的「Amazon FreeTime Unlimited」數位內容服務，該內容涵蓋適合孩童的節目、電子書、應用軟體與遊戲，同時父母可透過社定，控制孩童一天可使用該平板的時間。

兒童版 Fire HD 10 平板採用 10.1 吋 1080p Full HD 顯示面板、四核心處理器、32 GB 儲存空間並可透過 microSD 將容量擴充至 256GB，電池續航力為 10 小時。

亞馬遜的新充電底座產品，將使 Fire 平板更接近於 Amazon Echo 的功能，接上底座後，可透過「顯示模式」播放天氣、電影預告、照片、新聞動態與行事曆等等，並可使用智慧型語音助理 Alexa 進行遠端操控。

Fire HD 8 和 Fire HD 10 平板用戶，可在 7 月 2 日之後，進行軟體更新以獲得新功能，Fire HD 8 版本與 Fire HD 10 版本的充電底座售價分別為 34.99 美元與 49.99 美元，預計於 7 月 12 日開始出貨。

亞馬遜股價 28 日上漲 2.47% 至每股 1701.45 美元，Nasdaq 指數收高 0.79% 至 7503.68 點。